全球通訊領導品牌HUAWEI不斷致力於智慧終端體驗的創新與拓展，持續為消費者提供極致的科技體驗和服務品質。歲末年終為感謝消費者支持，HUAWEI推出「雙11年度最搶檔」，多功能護眼電紙平板現省$8,639、最新時尚智慧手錶買就送藍牙耳機、熱銷耳機67折起，想為自己與家人添購智慧生活商品，就趁現在！即日起至11/30，HUAWEI全通路開跑雙11優惠活動，包含HUAWEI網路商店、順發、全國電子、創Q Space品牌櫃等經銷據點，及四大電商（PChome24h購物/momo購物網/YAHOO!購物中心/蝦皮購物）皆可選購。同時，HUAWEI網路商店開館週年慶，全館滿額結帳再享95折。把握優惠搶購一波，即可輕鬆入手HUAWEI全系列商品，讓智慧生活全面升級！
HUAWEI雙11年度最搶檔
• 搶檔一：全系列熱門產品，優惠限時開跑
本次優惠網羅HUAWEI全系列人氣產品，限時祭出超殺折扣與優質好禮，包含：護眼電紙平板MatePad 11.5、新上市WATCH GT 7系列、輕薄多彩WATCH FIT 5系列、雙向靜謐通話耳機FreeBuds Pro 5、C形耳夾式耳機FreeClip等多款好評熱銷產品，把握優惠一次購入，從容享受智慧科技帶來的便捷與樂趣！
• 搶檔二：超殺折扣月，最高現省$8,639
HUAWEI雙11搶檔優惠超殺，MatePad 11.5優惠價再送FreeClip耳機，於HUAWEI網路商店購買再享95折，三重好康共省$8,639；運動健康與時尚兼具的WATCH GT 7 Pro、WATCH GT 7，買就送藍牙耳機，盡享動靜好生活；真無線藍牙耳機FreeBuds Pro 5、FreeClip、FreeClip 2等，最高享67折起！詳見HUAWEI雙11年度最搶檔攻略指南，暢享好康與智慧生活就要趁現在！
• 搶檔三：HUAWEI網路商店全館滿額結帳再享95折
即日起至11/30 HUAWEI網路商店開館週年慶：
• 全館95折限時優惠：全系列商品結帳滿$2,500，享95折優惠，最高現折$1,000
• LINE好友專屬好禮：綁定LINE好友即送300元優惠券
• 滿千免運，輕鬆購物無負擔
備註：華為台灣總代理訊崴技術有權決定取消或暫停本活動。前述變更、修改、取消或暫停若因各通路個別狀況進行調整，恕不另行通知。
銷售通路詳細資訊
【HUAWEI網路商店】https://www.huawei-eshop.com.tw
【順發門市】https://www.sunfar.com.tw/customers/map.aspx
【全國電子】https://web.elifemall.com.tw/zh/store.php
【創Q Space品牌櫃】台北三創|ATT 4 Fun信義店|新莊宏匯|桃園台茂|台中IFG遠雄廣場|台中文心秀泰|高雄夢時代https://www.huaweifans.com.tw/stores/
【法雅客】https://www.fayaque.com.tw/location
【鴻邁科技Dream Plaza門市】
https://www.uni-ustyle.com.tw/zh-tw/brand-floor/513
【地標網通】https://www.landtop.com.tw/
【MIKO米可】https://www.miko3c.com/location/Taipei/
【馬尼通訊】https://money3c.com.tw/store
【Q哥3C】https://www.qek888.com/pages/qstorepage
【艾森侖通訊】https://www.excellence-mobile.com.tw/contact.html
【嘉新通訊】https://www.gasin.tw/contact/
【旗美數位】https://www.facebook.com/chimei.mobile
【明谷通信】https://www.facebook.com/MINGOOD.LTD
【PChome24h購物】https://24h.pchome.com.tw/activity/A928080
【momo購物網】
https://www.momoshop.com.tw/category/LgrpCategory.jsp?l_code=2147900000
【YAHOO!購物中心】https://tw.buy.yahoo.com/?sub=803
【蝦皮購物】https://shopee.tw/huawei_tw
【全台銷售門市據點查詢】https://www.huaweifans.com.tw/stores/
*實際販售商品以各通路或賣場為準。
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• 搶檔一：全系列熱門產品，優惠限時開跑
本次優惠網羅HUAWEI全系列人氣產品，限時祭出超殺折扣與優質好禮，包含：護眼電紙平板MatePad 11.5、新上市WATCH GT 7系列、輕薄多彩WATCH FIT 5系列、雙向靜謐通話耳機FreeBuds Pro 5、C形耳夾式耳機FreeClip等多款好評熱銷產品，把握優惠一次購入，從容享受智慧科技帶來的便捷與樂趣！
• 搶檔二：超殺折扣月，最高現省$8,639
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銷售通路詳細資訊
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【全國電子】https://web.elifemall.com.tw/zh/store.php
【創Q Space品牌櫃】台北三創|ATT 4 Fun信義店|新莊宏匯|桃園台茂|台中IFG遠雄廣場|台中文心秀泰|高雄夢時代https://www.huaweifans.com.tw/stores/
【法雅客】https://www.fayaque.com.tw/location
【鴻邁科技Dream Plaza門市】
https://www.uni-ustyle.com.tw/zh-tw/brand-floor/513
【地標網通】https://www.landtop.com.tw/
【MIKO米可】https://www.miko3c.com/location/Taipei/
【馬尼通訊】https://money3c.com.tw/store
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【艾森侖通訊】https://www.excellence-mobile.com.tw/contact.html
【嘉新通訊】https://www.gasin.tw/contact/
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【momo購物網】
https://www.momoshop.com.tw/category/LgrpCategory.jsp?l_code=2147900000
【YAHOO!購物中心】https://tw.buy.yahoo.com/?sub=803
【蝦皮購物】https://shopee.tw/huawei_tw
【全台銷售門市據點查詢】https://www.huaweifans.com.tw/stores/
*實際販售商品以各通路或賣場為準。