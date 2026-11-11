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▲高雄捷運公司董事長楊岳崑(右)與日本大阪南海電鐵株式會社代表取締役會長遠北光彥(左)代表雙方，在高雄市政府觀光局局長高閔琳(中)見證下，簽署友好合作協定，為南台灣與日本關西地區的軌道與觀光交流翻開歷史新頁。(圖／高雄捷運公司提供)

▲高雄捷運公司與日本大阪南海電鐵簽署友好合作協定，為我國南台灣與日本關西地區的軌道與觀光交流翻開歷史新頁。(圖／高雄捷運公司提供)

高雄捷運公司於今(11)日，與日本大阪南海電鐵共同簽署友好合作協定，為我國南台灣與日本關西地區的軌道與觀光交流翻開歷史新頁。高雄捷運公司與日本大阪南海電鐵共同簽署友好合作協定儀式，是由高雄捷運公司董事長楊岳崑與日本南海電鐵株式會社代表取締役會長遠北光彥共同主持，並在高雄市政府觀光局局長高閔琳見證下，簽署友好合作協定，為南台灣與日本關西地區的軌道與觀光交流翻開歷史新頁。高雄捷運公司董事長楊岳崑表示，高雄捷運公司與日本大阪南海電鐵同為連結國際機場與都會核心的交通骨幹，南海電鐵是大阪通往關西國際機場的核心樞紐，而高雄捷運則肩負從小港國際機場出發，貫穿都會區的重任，雙方均扮演「國門動脈」與「城市門面」要角，雙方將秉持「安全與安心」的共同營運準則，將圍繞運量成長、觀光廣告互惠、經營技術交流、商業推廣合作等四大主軸，展開深化合作，共同攜手促進台日兩地觀光人流互訪，開創軌道經濟新契機。楊岳崑說，為落實合作的第一步，日本南海電鐵的形象廣告已搶先於高雄捷運高雄國際機場站6號出口顯著露出，向抵達南台灣的國內外旅客傳遞大阪城市的魅力，而高雄捷運形象廣告亦同步於日本南海電鐵核心站點難波站進行宣傳，加上高雄捷運重量級形象大使「蜜柑站長」身影亦可同步於南海電鐵900台列車同步現身，讓跨國旅客在國門起點即能感受兩地友好的熱情。楊岳崑指出，日本南海電鐵近年積極推動企業轉型，在「區域共創」與周邊多元開發上累積豐厚成果，高雄捷運公司未來除持續強化運輸本業，亦期盼借鏡南海電鐵在智慧交通、低碳永續與附屬事業營運的經驗，共同探索軌道多元價值，期盼透過此次簽署友好合作協定，為往返兩國的自由行旅客提供更便利的體驗，深化兩地觀光與文化交流。