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總統府今（11）日宣布由宏碁集團創辦人施振榮擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。知情人士表示，總統賴清德期許施振榮此行達成3項目標，包含讓台灣聲音在國際舞台清晰傳遞、彰顯台灣在關鍵半導體供應鏈中的不可或缺性，以及表達台灣將持續扮演區域和平與繁榮的穩定力量。總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德期盼藉重施領袖代表的國際視野與產業專業，率領代表團積極參與會議，達成總統交付任務，讓台灣觀點與經驗貢獻全球經貿發展，因此決定敦請施領袖代表出席2026年APEC經濟領袖會議。對此，知情人士指出，近年國際情勢多變動，面臨疫情期間、地緣衝突與極端氣候，讓各國深刻體認供應鏈韌性的重要。他說，施振榮倡議的全球分工與資源整合，說明沒有任何國家能獨自完成所有環節，唯有截長補短、互利共榮，才能建立安全而有韌性的供應網絡。此外，知情人士提到，由具有國際聲望的產業領袖代表出席，也凸顯台灣參與APEC的核心目的，「聚焦經濟合作，追求務實成果」。據了解，賴清德期許施振榮於此行達成三項目標，第一，讓台灣的聲音在國際舞台清晰傳遞；第二，彰顯台灣在關鍵半導體供應鏈中的不可或缺性；第三，表達台灣將持續扮演區域和平與繁榮的穩定力量。知情人士提到，賴清德盼望借重施振榮深耕產業數十載的權威經驗，向與會的各國領袖完整傳達我國政策願景，並分享台灣經驗、深化與APEC成員間的實質合作，進一步開拓台灣的國際連結、共同強化經貿韌性，與區域成員共同繁榮。