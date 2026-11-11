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供應鏈出海！海外科學園區列重要倡議

台灣區電機電子工業同業公會發布創立78 年來首部白皮書《TEEMA 產業白皮書》，提出「強台灣、富當地」策略。電電公會理事長劉揚偉今（11）日提送給經濟部長龔明鑫，期盼落實「打造全球競爭力新引擎，推進台灣經濟日不落國地位」願景。劉揚偉表示，全球供應鏈重新布局下，台灣也必須重新思考「全球化」的意義，應以台灣為核心，推動「Taiwan＋N」全球布局，持續強化台灣的研發創新、關鍵技術、高階製造、人才及核心生產要素，同時與全球主要市場建立更緊密的產業鏈結。白皮書提出「強台灣、富當地」的發展策略，一方面強化台灣核心能力，另一方面將台灣產業的技術、人才、資源與經驗延伸至全球。其中重要倡議之一，就是設置「TEEMA 科學園區」，以Taiwan+N 為布局方向，選擇重要國際市場建立海外產業聚落，結合政府政策支持與公會整合能力，推動企業共同出海，透過「大帶小、下帶上」模式，帶動中小企業、上下游供應鏈及關聯產業共同拓展國際市場。龔明鑫回應，TEEMA產業白皮書以系統性思維提出產業發展策略，對政府推動政策具有重要參考價值，並指出「強台灣、富當地」的核心理念，也能搭配賴清德總統「經濟日不落國」經貿戰略願景的具體內涵。他進一步表達，TEEMA 海外科學園區可整合台灣製造優勢與供應鏈能量，透過與當地企業及品牌合作，協助業者貼近市場，進一步創造市場、掌握出海口，同時促進當地產業發展， 提升台灣的國際辨識度與影響力。期許未來可結合基礎建設服務、海外人才培訓及雙向人才流動，形成海外布局與台灣國際發展相互支持的良性循環。