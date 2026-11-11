第6屆心靈影展11月13日至22日在台中秋紅谷景觀生態公園登場，10天將放映13部國內外作品，圍繞人與自我、他人及天地自然等三大面向，即日起開放民眾線上免費索票。影展以《NO GOOD！歐吉桑》揭幕，閉幕片《飛吧！熊鷹》則移到戶外放映，讓觀眾在秋紅谷一同觀看台灣山林裡的熊鷹紀錄。
影展由心之谷永續教育園區與魚可國際文創共同主辦，11日舉行開幕記者會。開幕片導演張清峰、閉幕片導演梁皆得到場分享創作歷程，《NO GOOD！歐吉桑》演員方甯也出席。開幕片以幽默筆調描寫3名熟齡男子重新追尋夢想，閉幕片則透過熊鷹紀錄，帶出人與山林、土地的關係。
心靈影展創辦9年，今年以「自如之心～安然・樂在」為題，選片分為「人與自己」、「人與他人」、「人與自然」及「與經典對話」4個單元，片單包括《草間∞彌生》、《突破：三千米的泳氣》、《農曆三月二十三》及《喜宴》。策展人文蓓蓓表示，希望透過電影與映後交流，讓觀眾從故事出發，理解自己與他人的處境。
影展期間另安排語扇製作、舊衣架再利用、不丹幸福體驗及曼陀羅彩繪4場工坊，並展出藝術家楊渝惠的膠彩作品《一花一世界》。影展也與台中市工商發展投資策進會合作，20日舉辦「水台中馬賽克青年影像行動計畫」聯合放映及頒獎，呈現青年創作者對地方文化與城市環境的觀察。
今年影展也將首度走出台中，與國立中山大學氣膠科學研究中心合作，規畫在高雄舉辦校園巡迴場，場次將陸續公布。主辦單位另推動偏鄉校園生命教育計畫，邀請企業以每案10萬元支持一所學校放映3部電影，由影展安排講師到校帶領觀影與討論。
電影場次已開放免費索票，完整場次與活動資訊可至影展官方粉絲專頁查詢。電影索票｜影展官方粉絲專頁
我是廣告 請繼續往下閱讀
電影場次已開放免費索票，完整場次與活動資訊可至影展官方粉絲專頁查詢。電影索票｜影展官方粉絲專頁