第6屆心靈影展11月13日至22日在台中秋紅谷景觀生態公園登場，10天將放映13部國內外作品，圍繞人與自我、他人及天地自然等三大面向，即日起開放民眾線上免費索票。影展以《NO GOOD！歐吉桑》揭幕，閉幕片《飛吧！熊鷹》則移到戶外放映，讓觀眾在秋紅谷一同觀看台灣山林裡的熊鷹紀錄。

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影展由心之谷永續教育園區與魚可國際文創共同主辦，11日舉行開幕記者會。開幕片導演張清峰、閉幕片導演梁皆得到場分享創作歷程，《NO GOOD！歐吉桑》演員方甯也出席。開幕片以幽默筆調描寫3名熟齡男子重新追尋夢想，閉幕片則透過熊鷹紀錄，帶出人與山林、土地的關係。

▲心靈影展創辦人文蓓蓓暨心之谷永續教育園區創辦人蕭順基共同主持影展祈福儀式。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.11)
▲心靈影展創辦人文蓓蓓暨心之谷永續教育園區創辦人蕭順基共同主持影展祈福儀式。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.11)
心靈影展創辦9年，今年以「自如之心～安然・樂在」為題，選片分為「人與自己」、「人與他人」、「人與自然」及「與經典對話」4個單元，片單包括《草間∞彌生》、《突破：三千米的泳氣》、《農曆三月二十三》及《喜宴》。策展人文蓓蓓表示，希望透過電影與映後交流，讓觀眾從故事出發，理解自己與他人的處境。

▲心靈影展策展人文蓓蓓與新聞局林依融代理科長及台中市影視發展基金會王允踰執行長於會後合影。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.11)
▲心靈影展策展人文蓓蓓與新聞局林依融代理科長及台中市影視發展基金會王允踰執行長於會後合影。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.11)
影展期間另安排語扇製作、舊衣架再利用、不丹幸福體驗及曼陀羅彩繪4場工坊，並展出藝術家楊渝惠的膠彩作品《一花一世界》。影展也與台中市工商發展投資策進會合作，20日舉辦「水台中馬賽克青年影像行動計畫」聯合放映及頒獎，呈現青年創作者對地方文化與城市環境的觀察。

▲台中心靈影展與會來賓很踴躍，會後大合照祝福影展順利成功。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.11)
▲台中心靈影展與會來賓很踴躍，會後大合照祝福影展順利成功。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.11)
今年影展也將首度走出台中，與國立中山大學氣膠科學研究中心合作，規畫在高雄舉辦校園巡迴場，場次將陸續公布。主辦單位另推動偏鄉校園生命教育計畫，邀請企業以每案10萬元支持一所學校放映3部電影，由影展安排講師到校帶領觀影與討論。

電影場次已開放免費索票，完整場次與活動資訊可至影展官方粉絲專頁查詢。電影索票影展官方粉絲專頁


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金武鳯編輯記者

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