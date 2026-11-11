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▲張秀卿（左）罕見缺席公司記者會，身為同門的翁立友（右）表示：「現在秀卿姐最需要的是安靜，不打擾她是最好的關心。」（圖／資料照）

台語歌后張秀卿日前發表聲明證實和「加水站王子」王國贊已離婚3年，對方更爆出欠下台幣5億元的巨債，而張秀卿強調「我也是受害者」並向前夫提告。今（11）日豪記唱片舉辦記者會，張秀卿罕見缺席，與她私下有交情的龍千玉透露第一時間立刻傳訊關心，對方則回：「妹妹很好，姐姐安心。」她也心疼說：「我是秀卿最好的姐姐，她怎麼這麼多事沒跟我說。」張秀卿日前不僅拋出離婚震撼彈，還幫前夫背負3400萬元的債務，甚至這兩年的演唱會酬勞和相關費用至今也未收到，讓她決定提告。今張秀卿的公司豪記唱片舉辦《豪記40週年巡迴演唱會》記者會，她罕見缺席。被問到明年張秀卿是否也會加入演出？翁立友表示：「現在秀卿姐最需要的是安靜，不打擾她是最好的關心，還有一段時間，我們都很期待她，因為她帶給台語歌壇莫大的貢獻。」坦言聽到消息時也有嚇到，不過現階段還是先不要打擾對方。而龍千玉與張秀卿私下交情深厚，她透露自己第一時間有傳訊關心她，對方則回：「妹妹很好，請姐姐安心。」認為現在她需要時間沉澱一下，也相信張秀卿會勇敢面對。不過對於張秀卿背債3400萬，龍千玉也表示非常心疼她，聽聞消息時一度以為是誤傳，看了官方聲明稿後，才驚覺事情大條了，「真的不捨，她從小養家賺錢、栽培女兒，遇到這個事情我們真的很心疼她。」而龍千玉也直言不清楚王國贊的債務，雖然張秀卿總稱她是「最好的姐姐」，但龍千玉感嘆自己也有很多事情不知情，「我遇到她的時候，也要跟她說『妳怎麼這麼多事情都沒跟姐姐講』。」完全不知道張秀卿離婚一事。豪記唱片迎接40週年，明年將舉辦演唱會，今日記者會上由龍千玉、翁立友領軍林姍、陳隨意、向蕙玲、謝金晶、蕭玉芬、林琇琪、楊哲、七郎、陳思安、謝宜君、談詩玲、唐儷、陳淑萍、吳俊宏、葉諾帆，林良歡、楊靜、沈建豪、鄔兆邦、吳勇濱、廖婉君、劉信明、柯俊傑等25位歌手一同出席並帶來合唱，唯獨缺少金曲歌后張秀卿。