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黃仁勳若落馬輝達恐陷癱瘓

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）捲入婚外情醜聞，且外遇對象還是被指稱為替中國從事情報工作的黃樂（Alice Huang），導致輝達董事會啟動獨立調查，華府政治圈的逼宮壓力也驟然升溫。對此，華爾街分析師戈德堡（Jay Goldberg）認為，這場風暴背後恐存在「針對性的政治操作」，並直言若最終黃仁勳離職，「對所有利益關係人而言都將是一個巨大的錯誤」。戈德堡是華爾街73名追蹤輝達的分析師中，唯一一位建議「賣出」輝達的分析師，但戈德堡卻認為整場風波的爆發時機與過程相當可疑。根據《MarketWatch》報導，戈德堡在給客戶的報告中分析，這起事件的爆發時機耐人尋味。《紐約時報》在10月底披露黃仁勳與黃樂發生婚外情，且指稱該女子被美國情報部門視為中國資產。黃仁勳第一時間否認，但隨後改口承認婚外情，輝達董事會已對黃仁勳展開獨立調查。戈德堡指出，過去兩年來黃仁勳與川普政府走得很近，頻繁進出白宮，且在川普與中國國家主席習近平會面等重大外交場合陪同在側。然而，黃仁勳這種「直通天聽」的影響力也在華府內部引發敵意與嫉妒。過去一年，川普政府曾延續對中國晶片出口限制，但隨後態度轉變，甚至提議若政府能從中分潤，將允許輝達向中國出口先進的H200晶片。戈德堡認為，黃仁勳在華府擁有的遊說影響力與特殊地位，很可能已惹怒部分對北京持鷹派態度的官員，進而引發這場有組織的政治打壓。若華府政壇的不滿情緒持續發酵，後續恐還有更多不利輝達的利空消息釋出。戈德堡強調，儘管自己對黃仁勳的部分營運戰略持保留態度，這亦是為何他給予輝達賣出評級的原因，但目前輝達內部「根本沒有人能夠取代黃仁勳」。戈德堡分析，黃仁勳擁有極高的戰略膽識，例如大力投資CoreWeave等新型雲端服務商以擴大GPU算力生態系等等。此外，輝達採用高度扁平化的管理架構，數十位高階主管直接向黃仁勳負責，雖然這賦予輝達極高的決策效率，但代價是黃仁勳幾乎親自參與了公司的每一項重大決策，使他難以被取代。在當前高度緊張的「政治氣氛」下，若政治壓力最終迫使黃仁勳離職，輝達將立即面臨接班真空與營運癱瘓的重大風險，「對每一個利害關係人都是錯誤」。