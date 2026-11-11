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▲台南市長黃偉哲今(11)日中午與弘前市市長谷川政人共同出席在台南大遠百成功店舉辦的「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」開幕式。(圖／南市府提供)

▲今天的開幕式特別將弘前「睡魔祭」帶到台南，黃偉哲與訪團在遠百戶外廣場參與遊行。(圖／南市府提供)

台南市與日本青森縣弘前市因蘋果與芒果結緣，雙城情誼持續深化。日本青森縣弘前市市長谷川政人今（11）日率訪問團拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產、文化及觀光交流交換意見，中午則共同出席台南大遠百成功店「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」開幕式，並參與日本東北特色慶典「睡魔祭」的遊行，延續兩市自2011年以蘋果與芒果結緣的交流情誼。今天的開幕式特別將弘前「睡魔祭」帶到台南，黃偉哲與訪團在遠百戶外廣場參與遊行。活動也結合公益捐贈，由谷川政人代表弘前市贈送蘋果、遠東百貨副總經理陳佑任贈送背包予六甲區關懷學童，黃偉哲做見證，由六甲區長陳啟榮帶領學童代表受贈，並回贈感謝狀。黃偉哲表示，每逢夏季，弘前市民就開始期待台南愛文芒果上市；到了秋冬，台南市民也期盼弘前蘋果到貨。兩市交流十多年，已從農特產品拓展至觀光、文化及民間互訪，疫情及重大事件發生時，也相互關懷、提供協助，情誼早已超越物產交流。黃偉哲指出，今年8月他應邀赴弘前見證弘前城天守閣移回，對當地保存文化資產的用心印象深刻。弘前市今年也加入台南友誼市景點互惠計畫，台南學童彩繪燈籠更曾在弘前展出，讓交流深入市民生活。他期盼持續推動農產互惠，並拓展教育、學術、運動及學生互訪，讓友誼延續至下一代。黃偉哲感謝遠東百貨長年推廣弘前物產，讓市民在台南就能品嘗日本東北農產。他表示，台南四季盛產水果，包括鳳梨、芒果、文旦、蜜棗及柑橘，期待透過農產交流及觀光互訪，讓更多日本朋友認識台南，也鼓勵市民走訪弘前，體驗當地歷史文化與四季風情。谷川政人表示，此次是他今年4月上任後，首次率市議會、經濟、金融及商工團體代表訪問台南。他提到今年弘前蘋果公園舉辦台南愛文芒果推廣活動，吸引市民參與，台灣旅客也常赴弘前採蘋果、觀光。感謝台南自2011年起支持弘前物產推廣，並提及2017年台南市、弘前市及青森縣締結友好交流備忘錄，期盼深化文化、教育、觀光與物產合作。谷川政人表示，弘前是日本重要蘋果產地，農民長期投入品種改良及栽培技術。此次嘉年華除新鮮蘋果，也展售蘋果汁、蘋果酒及加工點心，並邀周邊鄉鎮參與。他邀請台南市民赴弘前欣賞春季櫻花、夏季睡魔祭、秋季菊花紅葉及冬季雪燈籠祭，也感謝黃偉哲今年8月赴弘前見證天守閣移回。遠東百貨副總經理陳佑任表示，弘前物產展從台南單一據點起步，逐步擴展至全台遠東百貨門市，並結合city'super及愛買等零售體系拓展通路，今年預估至少銷售40萬顆蘋果。「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」自11月11日至29日起在台南大遠百舉行，歡迎民眾前往選購弘前蘋果及特色物產，感受日本東北的美食與文化魅力。