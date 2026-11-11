我是廣告 請繼續往下閱讀

聯強國際今（11）日舉行法人說明會，2026年前3季歸屬母公司淨利達117.47億元，年增105.9%，每股純益（EPS）7.04元，較去年同期倍增。聯強副總裁杜書全表示，受惠AI相關需求帶動，今年第4季營運不會差，隨著半導體及商用加值業務需求持續強勁，看好2027年營收持續成長。聯強第3季合併營收達2,366億元，年增136%；稅後淨利48.83億元，年增90.4%，單季EPS為2.93元。本業營業利益約61億元，年增191%，反映營運規模擴大及費用控管帶來的獲利成長。累計今年前3季，聯強合併營收達5,640億元，年增98%；營業利益143億元，年增167%，歸屬母公司淨利117.47億元，年增106%，每股純益7.04元。展望2027年，杜書全指出，商用市場需求將持續成長，雖然大型企業的AI建置需求可能逐漸獲得滿足，但中小型企業相關需求可望逐步浮現，為商用加值業務帶來新的成長空間。半導體業務方面，AI相關儲存需求仍是重要動能。杜書全預期，2027年至2028年相關需求將維持強勁，供應也可能持續吃緊，顯示AI基礎建設帶動的零組件需求仍有延續性。至於消費性市場，包含個人電腦（PC）及手機業務，杜書全表示，今年受到記憶體等零組件缺貨、價格上漲影響，終端產品售價調高，消費者因此延長換機周期，廠商也面臨成本增加的壓力。不過，隨著業者逐漸適應成本變化並調整產品策略，杜書全認為，今年受到影響而遞延的換機需求，明年有機會逐步回補，預期2027年消費性業務表現將優於今年。