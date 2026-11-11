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日本前AV女優波多野結衣原本本月13、14、15日，要在香港出席「MEGA FANS EXPO2026」活動，為了準備細節，她今（11）日提前飛往香港，沒想到剛落地就遭到原地遣返回日本，要參加的活動也直接被取消，讓她無奈在X發文：「到了香港但要回日本了。」不僅如此，女優大槻響也是遭到遣返的受害者，面對這種情況大家紛紛滿頭霧水。波多野結衣原定本月13、14、15日，要飛到香港參加「MEGA FANS EXPO2026」活動，因此她今天就先行出發到香港，沒想到才剛落地，就遭到海關遣返回日本，讓她無奈在X寫下：「到了香港但要回日本了。」而遭到遣返的可不止波多野結衣，大槻響今日要入境也碰到了一樣的遭遇，錯愕發文寫下：「這種事還是第一次，而且我們團隊事前都辦好簽證了，沒辦法入境的理由也完全不知道，因此香港的活動只能取消，真的對大家很抱歉。」AV女優們到香港遭到遣返一事曝光後，在社群也掀起許多討論，有網友透露是因為近期APEC將在非常鄰近的深圳舉辦，只要到這種日子官方都會全力掃黃，猜測是主辦選擇的時機不對，不過截稿前，真實原因官方並未出面回應。