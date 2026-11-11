我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國際文化節上，菲律賓學生以宿霧語演唱歌曲並帶來精彩舞蹈表演。（圖／樹德科大提供）

樹德科技大學國際學生會與學務處僑外陸生暨住宿服務組於今(11)日舉辦「國際漫遊」國際文化節，邀集馬來西亞、日本、印尼、越南、菲律賓及香港、澳門等6個國家學生參與，透過異國美食攤位、傳統遊戲及文化互動體驗，讓師生感受校園多元文化魅力，促進國際學生與本地師生交流互動。學務長顏世慧表示，國際文化節不僅是展現國際學生多元文化特色的年度活動，也能藉此認識不同國家的朋友，透過國際學生親自介紹家鄉美食、遊戲及傳統文化，讓彼此在校園中交流，營造友善、多元且具國際視野的學習環境。國兩處處長陳佳宏表示，樹德科大致力打造友善、多元的國際化校園，目前國際學生人數已近1,300人，展現學校推動國際教育與跨國交流的成果；透過國際文化節，從異國美食、傳統遊戲到文化體驗，讓不同國家的學生有機會分享家鄉文化，也邀請本地師生走進各國生活日常。本次活動規劃異國美食攤位，呈現各地特色飲食文化，馬來西亞帶來粉紅玫瑰奶茶「鋸腳水」；日本現場手作日式醬油糰子；印尼推出傳統椰奶燉雞Opor Ayam及特色果凍飲；越南準備炸糯米球、湯圓與蜂糕等傳統甜點；菲律賓則展出Biko、Camote Slices、Mini Pinaypay等特色點心及Gulaman飲品；香港、澳門攤位則以傳統草本涼茶，展現港澳飲食特色，讓參與者都能親自品嘗認識各地文化。除了美食，現場也安排多項傳統遊戲，讓師生親身體驗各國生活趣味，包括日本紙相撲、印尼乒乓球投杯、越南傳統播棋及菲律賓Color Game，從趣味競賽中認識不同國家的文化與遊戲特色。此外，活動也規劃馬來西亞海娜彩繪體驗，並展示各國傳統服飾，讓參與者近距離感受不同國家的服裝美學與文化特色。