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全黨救蔣萬安 外界關注是否同框傅崐萁、翁曉玲

選舉進入倒數階段，國民黨主席鄭麗文受訪時表示，蔣萬安一開始採取冷系選法，直到洋流起來後立刻重新整隊，且辯論會上很明顯扳回一城。立委林俊憲說，藍營本週四發動藍委站路口，隔日再祭出甲動，找來立法院長韓國瑜和全體藍委力挺蔣萬安，大家都很關心會不會邀請傅崐萁、翁曉玲，猜測可能是因為現在全黨都在救蔣，「連他自己都不太清楚請來的是哪路神仙，反正有人來就好」。林俊憲轉述，鄭麗文稱蔣萬安一開始採取冷系選法，直到沈伯洋帶起「洋流」後，立刻重新整隊，請盧秀燕、羅智強、台北市藍委們加入競選團隊。還說蔣萬安在辯論會上很明顯扳回一城，而且台北市民有高度的智慧，蔣有很強的品牌效應，接下來選情會倒吃甘蔗。林俊憲表示，這樣看起來，國民黨週四先發動藍委站路口，週五再祭出甲級動員，找來韓國瑜和全體藍委力挺蔣萬安，「應該是品牌聯名合作啦，絕對不會是為了拉抬某人的買氣」。而大家都很關心會不會邀請傅崐萁、翁曉玲，蔣萬安引用韓國瑜的名言「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，打模糊仗。林俊憲說，猜測可能是因為現在全黨都在救蔣，連他自己都不太清楚請來的是哪路神仙，反正有人來就好。既然都品牌聯名，那要不要開個快閃店？請傅崐萁、翁曉玲、羅智強站台，就開在台北市最熱鬧的路口，一定會盛況空前。除了大動員，蔣萬安的競選團隊成員現在也堪稱黃金陣容。前幾天，還多了一位「直播總幹事」葉元之，可以說是越來越熱鬧，不知道之後會不會推出葉元之24小時不間斷的直播陪聊。最後林俊憲說，現任優勢加上全黨重兵馳援，這根本不是在打選戰，是「全明星感謝祭」吧？相信台北市民一定能深刻體會到什麼是「倒吃甘蔗」，到底是甘蔗真的會甜，還是有人不斷告訴你很甜，「就留給『有高度智慧』的市民，自己判斷了」。