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瑞士58公里隧道都能通！韓國瑜：打通後台中直通花東

▲國道六號西起台中市霧峰區，終點至南投縣埔里鎮一帶。（圖／翻攝國工局官網，2026.11.11）

立法院長韓國瑜今（11）日南下台中，陪同立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣，深入綠營對手何欣純的本命區大里車隊掃街拜票。面對日前拋出「打通中央山脈」引發激辯，韓國瑜再度直球對決，舉挪威24公里的拉達爾隧道、瑞士58公里的阿爾卑斯山隧道為例，強調貫通中央山脈僅約28公里，並非不能理性探討，痛批民進黨動輒指責他不顧安全、抹煞重大建設發展的可能性。韓國瑜下午現身大里陪同江啟臣車掃，沿途支持者夾道揮旗高呼「禿子力挺大鼻子」，選戰氣氛熱烈沸騰。上週五韓國瑜在江啟臣造勢晚會中，重提當年競選總統時力推的「國道六號東延花蓮、車程僅需40分鐘」願景，隔天隨即遭行政院長卓榮泰正面開嗆，質疑「中央山脈是國家的天然屏障，難道破壞憲政體制後，又要破壞國家的護國群山？」對此，江啟臣堅定表態力挺韓國瑜的主張，強調台中與花東之間「只有一條中橫公路真的不夠」！今日韓國瑜在大里新興宮參拜致詞時，再次暢談打通中央山脈的戰略思維。他指出，中央山脈長年將台灣地形切割為東西兩半，若能成功貫穿打通，「未來台灣的東部跟西部經濟與交通全部都會活過來，結果咧！民進黨聽了就只會指責我不顧安全。」韓國瑜隨後列舉國際成功案例反駁綠營質疑，他表示，挪威著名的拉達爾隧道全長24公里，瑞士穿越阿爾卑斯山的聖哥達基線隧道更長達近58公里，相比之下「我們中央山脈這段只有28公里」。他認為，工程技術持續日新月異，只要未來能通過嚴謹的安全評估與環境影響評估，把這條隧道順利打通，台中與花東地區連成一氣，一定可以一飛沖天。韓國瑜最後強調，台中若能兼具四通八達貫通全台的交通動脈，再加上清泉崗國際機場升級與港口優勢，將如虎添翼，期盼由兼具宏觀視野的「領航者」江啟臣入主市府，帶領台中加速邁向國際化都市。