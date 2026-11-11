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泰國政府為提升觀光品質，研擬對所有搭乘飛機入境的旅客課徵每人每趟450泰銖（約新台幣423元）入境稅，觀光暨體育部原先規劃相關政策於2027年4月上路，但如今傳出時間點可能將延後。根據Thaiger報導，泰國針對搭乘飛機入境之外籍旅客擬徵收的 450 泰銖觀光費，實施時間最快恐延至 2027 年 6 月或 7 月，晚於觀光暨體育部原先設定的該年第一季目標。泰國國家觀光政策委員會將於明日（11 月 12 日）對草案進行最後審查，該部預計於下週送交內閣審議。泰媒《Matichon》報導則引述觀光暨體育部常務次長娜特莉亞（Natthriya Thaweevong）說法表示，草案目前仍在修訂中，內容涵蓋豁免對象、收費方式，以及相關技術與配套設施是否已準備就緒。直接將費用計入機票被視為最簡便的做法；在歷經 7 至 8 年的研究後，該部與包含泰國機場公司（AOT）在內的航空機構進行協商，確認系統層面已具備上線條件。草案一旦獲得內閣核准並刊載於《皇家政府公報》（Royal Gazette），依法律規定將有 180 天（約六個月）的過渡緩衝期，屆時方能正式啟動徵收。泰國觀光暨體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）指出，觀光業雖為帶動泰國經濟的火車頭，但不能僅仰賴國家財政預算補貼；他也提及，全球已有超過 80 個國家實施各類形式的觀光稅或收費制度。娜特莉亞說明，該筆收入的部分款項將用於為在泰國境內生病或遭遇意外的外籍旅客投保。這項規劃源於衛生部與旅遊公協會之間，長期因外國旅客未結清公立醫院醫療費用所引發的爭端。該案於 8 月 24 日至 9 月 28 日進行網路公眾諮詢，共吸引 5,954 人回覆，其中 80.5% 受訪者支持草案規範，78.3% 支持 450 泰銖的收費標準。根據草案內容，持有工作許可證（工作證）、外交與公務護照、邊境通行證者，以及過境旅客、機組人員與 2 歲以下幼童均列入豁免範圍，不過觀光部亦表示相關豁免細節仍在調整中。這項入境觀光費與另一項研議中、針對所有國籍出境航空旅客課徵的 1,000 泰銖「出境稅」各自獨立；該項出境稅案於 10 月遭泰國飯店協會反對，目前泰國財政部暫緩推動。