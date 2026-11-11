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國安基金啟動護盤，台股連3紅，金融股今（11）日大漲1545.23點，創台股史上第6大收盤漲點，收在44257.15點，成交值新台幣8491.65億元，外資賣超金額也持續縮減至7.66億元，台股累計本周合計已上漲4555.51點，而且不僅電子股漲快4%，金融股也漲超過2%，金控獲利王富邦金股價更大漲逾4%，收159.5元，雖然離前波新高164.5元還有一小段距離，但已超車新產的156.5元，成為金控與金融股王。根據富邦金控9月公布的自結獲利，合併稅後淨利69.6億元，單月獲利金控排第二，僅次中信金；累計前9月合併稅後淨利1272.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為8.80元，雙雙創下歷史同期次高，也拿下金控獲利雙冠王。透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票處分損益，9月金控合計93.2億元，累計前9月金控合計1227.4億元。而最新10月獲利預計近日也將公布。雖然上周五11月6日經歷台股重挫，盤中大跌近3800點，不僅電子股慘摔，金融股也是崩跌，富邦金曾在10月16日盤中股價創新高，來到164.5元，之後震盪走低，11月5日還收紅在155.5元，但隔天變盤一度跌停下探140元，終場收148元。不過，在國安基金啟動護盤後，富邦金股價反彈重返150元之上，今日更收在最高點159.5元，上漲4.25%，更超車新產的156.5元、漲1.29%，躍居金融股王，也是金控股王。新產自2023年10月股價就超越富邦金，2024年中股價站上百元，當了3年多的金融股王，今日富邦金股價超車新產，成為新金融股王，但能否坐穩寶座，有待觀察，市場也擔心10月台股劇烈震盪，壽險投資若不樂觀，恐怕也不利股價後續表現。至於其他金融股今日股價表現也亮眼，第一保漲5.52%，元大金、中再保、旺旺保漲逾3%，華南金、國泰金、兆豐金、台新新光金、第一金、統一證漲超過2%，凱基金、玉山金、永豐金、中信金也有1%以上漲幅。