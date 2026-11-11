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高市府教育局今（11）日上午於苓雅運動園區舉辦「115年青春守護戰／拒毒打詐GO！」競賽活動，結合反毒、防詐及全民國防教育，以趣味競賽、射擊體驗及闖關挑戰，讓學生在歡樂又刺激的團隊競技中學習安全知識，提升識毒、防詐及自我保護能力。面對新興毒品樣態日益多元、詐騙手法不斷翻新，如何提升學生辨識風險及保護自己的能力，是校園安全教育的重要課題。高市府教育局本次特別規劃兼具教育性與趣味性的競賽，透過實際參與及情境體驗，讓學生將反毒、防詐知識轉化為生活中的應變能力，建立正確法治觀念。活動融入軍事知能與團隊合作精神，設計「百步穿毒」安全弓箭射擊、「拒詐反毒神射手」BB彈射擊，以及「擲彈『炸』騙兵」手榴彈擲準等趣味關卡，並搭配反毒、防詐機智問答。經過一番熱烈較勁，各校參賽隊伍充分展現團隊默契與競技實力，最終由中山高中勇奪第一名、三民高中獲得第二名、六龜高中榮獲第三名。高市府教育局指出，將持續推動多元化反毒、防詐教育；並結合校園課程、體驗活動與生活情境，讓學生從認識風險到學會辨識、勇於拒絕，培養自我保護與危機應變能力，攜手學校、家庭打造健康、安全、無毒的友善校園。