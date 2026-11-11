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▲蔣萬安（左）穿著學校的啦啦隊服，與同系學姐石舫亘一起在政大資訊大樓前留影。（圖／張哲生Threads）

台北市長選舉倒數17天，國民黨候選人蔣萬安話題熱度不輸對手沈伯洋，昨（10）日作家張哲生分享蔣萬安19歲大一跳啦啦隊時的舊照，當時他和暗戀對象、大一屆學姐也就是現在的太太石舫亘站在一起合影，表情難掩羞澀，俊帥照片一曝光，吸引近9千人按讚。「懷舊達人」張哲生在社群平台分享一張蔣萬安的學生舊照，可見當時就讀政大外交系一年級的他，穿著學校的啦啦隊服，與同系學姐石舫亘一起在資訊大樓前留影，當時兩人剛參加完校慶啦啦隊比賽，蔣萬安對石舫亘有好感，但還沒向女方表白。珍貴合照一發布，許多網友湧入大呼：「好清純喔」、「萬安好帥」、「好青春洋溢」、「好清新的年輕時代、俊男美女耶」、「真正的郎才女貌」、「才子佳人！」連蔣萬安本人也現身回覆：「回憶一下就湧上來！每張老照片紀錄了生活的點點滴滴，也紀錄這座城市的變化。」據了解，蔣萬安剛進政大時，參加當時由大一和大二學生共同組隊的系際與校際啦啦隊比賽，並與同學及學長姐們一起練習、拿下第一名，同時也在這段期間與當時同為隊員的太太石舫亘結緣，蔣萬安曾經說，那時注意到活潑漂亮、有領導能力又很照顧人的石舫亘，隔年寒假，同學提議去宜蘭找女方玩，兩人第一次私下近距離接觸，他才向石舫亘告白。