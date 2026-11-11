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選戰倒數17天，台北市長蔣萬安的妻子石舫亘，今晚6時和競總執行總幹事徐巧芯一同在競總發放飄帶，呼籲民眾14日一同參加「安心大遊行」。活動開始前就吸引超過2000人排隊，人龍一度從南京東路排到敦化北路4巷。第一位到場的林小姐更是下午2點半就來排隊，她說現在感覺藍營很沉默，她怕沒有人來，雖然她是一個人，但就是衝過來了。值得一提的是，日前被藍營支持者罵「是綠的」的市議員秦慧珠，今也到場一同發飄帶，記者觀察，仍有支持者開心和她合影，更有人對她打氣喊「加油」。競總執行總幹事徐巧芯開場時說，很開心石舫亘今天一起來發11月14日遊行限定版的粉紅色和白色飄帶，今天人潮非常踴躍，謝謝大家，希望11月14日都能來遊行。市民提早3.5小時排隊排首位的北市在地市民的林小姐說，自己4年前就投給蔣萬安，對於近期北市選情，她坦言不喜歡那種網軍出征的氛圍，甚至很多不是事實，但現在藍營好像很沉默，像上次競總成立，她也怕都沒有人，雖然她是一個人，但看到也就趕快衝過去。對於藍營支持者為何選擇沉默，她說畢竟執政黨有資源，動員很大，但在野黨沒有資源，「我覺得這樣很不公平」。今天陪同石舫亘發放飄帶的民代，除了徐巧芯外，還有市議員游淑慧、秦慧珠、林杏兒。