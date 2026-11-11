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洗頭不會把經血洗掉 中醫：單次減少不用緊張

不少女性經期常會被警告許多禁忌，像是月經來不能洗頭，不然經血會縮回去；但中醫師提醒，經量本來就不是每天固定的，通常前2天比較多，接著逐漸減少；若剛好在第3、第4天洗頭，更可能只是因為碰上月經自然減少的時間點，讓人誤以為是洗頭造成的。中醫診所中醫師周宗翰說，從西醫角度來看，月經量主要受到荷爾蒙變化、排卵及子宮內膜狀態影響，目前沒有證據顯示洗頭會直接讓經血停止或減少；真正可能影響月經的因素，包括壓力、熬夜、快速減重、營養不足及內分泌變化等。從中醫角度來看，女性月經與肝、脾、腎及氣血運行有密切關係。周宗翰指出，中醫重視經期的氣血調和與身體保暖，特別是平常容易手腳冰冷、經痛、怕冷的女性，更應注意寒冷環境對身體造成的不適。周宗翰提到，並非洗頭會把經血洗掉，而是經期本來就是女性身體需要好好照顧自己的時候；若洗完頭沒有吹乾，長時間吹冷氣或讓身體受寒，對於本身體質偏寒、容易經痛的女性，可能增加身體不適感。中醫所強調的保暖是「整體性的經期照護」，並非要求女性不能洗頭；只要洗頭時使用溫水，洗完盡快吹乾，避免長時間處於寒冷環境，就無需過度擔心。周宗翰說明，洗頭可以安心洗，月經期間維持正常清潔更為重要，不需要刻意禁止洗頭。若單次月經量稍微減少，也不必過度緊張；而連續幾個月經血量明顯減少、經期縮短，甚至月經遲遲不來，就應進一步檢查。周宗翰提醒，包括壓力過大、快速減重、多囊性卵巢症候群、甲狀腺功能異常，或卵巢功能變化，都可能影響月經。有性行為的女性，也應先排除懷孕的可能性。周宗翰強調，月經期間不需要被傳統禁忌綁架；中醫講究氣血調和與寒熱平衡，西醫則協助找出荷爾蒙及生理變化的原因，兩者都提醒女性要重視身體發出的訊號。