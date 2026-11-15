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▲顏正國（如圖）以童星身分出道，12歲時就因演出《好小子》系列電影爆紅，然而太早成名，導致他成長過程中一度誤入歧途。（圖／顏正國臉書）

第63屆金馬獎即將在11月22日登場，回顧過往曾發生不少插曲，靠著電影《好小子》系列走紅的已故男星顏正國，在1992年憑著侯孝賢監製的電影《少年吔，安啦！》一度入圍金馬獎影帝，卻因陸續犯下吸毒、偷竊、持有槍炮等前科，在頒獎禮前10天被逮捕，最終入圍資格遭取消。而他出獄後提到，當年侯孝賢想拉他重回電影圈，身旁不少貴人也希望能幫助他脫離墮落的日子，只不過自己就是回不去，最後才終於頓悟回歸正途，並重返演藝圈。顏正國以童星身分出道，12歲時就因演出《好小子》系列電影爆紅，然而太早成名，導致他在求學期間多次遭到排擠、霸凌，最後休學並誤入歧途。顏正國透露影壇前輩努力將他導入正軌，導演侯孝賢也邀請他演出《少年吔，安啦！》，試圖將他拉回電影圈，他雖然成功入圍影帝，卻在頒獎典禮前10天因持槍被逮捕。顏正國提到金馬獎有個不成文規定，當入圍後如果違反國家安全法，就會被取消資格。顏正國曾接受節目《台灣名人堂》專訪，透露全台監所最起碼住過13所，甚至一度被檢察官求處死刑，頻繁進出監獄的顏正國，浪費了不少人生，直到父親離世才讓他徹底頓悟。他出獄後重回演藝圈，演出電影《角頭》並擔任《角頭2》的導演，2022年顏正國執導電影《少年吔》，透露拍攝的動機是想拍片向前輩侯孝賢致敬，也希望透過自身的故事勸諫年輕世代不要走錯路。去年，顏正國因肺腺癌病逝亞東醫院，享年50歲，闖蕩電影圈多年的他，離世前無緣拿下一座金馬獎。