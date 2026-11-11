我是廣告 請繼續往下閱讀

酒駕累犯最高5次！多人無照且酒測值超標

▲毒駕累犯方面，有兩名累犯有10年內第3次以上毒駕紀錄，其中一人還涉及無照駕駛。（圖／北市警察局交通大隊）

酒駕、毒駕交替違規！有人10年內毒駕達3次

2名拒測累犯各罰36萬元！警方籲勿酒後上路

台北市政府警察局交通警察大隊今（11）日公布第96次酒駕、毒駕及拒測累犯名單，共有22人遭公開姓名、照片及違規事實，其中酒駕及拒測累犯14人、毒駕累犯8人。名單中，郭安廸酒駕累犯達5次，林奐晟則有3次毒駕紀錄；另有2名拒測累犯各遭裁罰36萬元。警方統計，北市今年1月至10月共取締9182件酒毒駕案件，其中累犯達502件。根據北市交通事件裁決所公告，郭安廸因10年內第3次以上酒駕遭公告，2025年8月7日在南京西路遭查獲時，不僅無照駕駛，酒測值更高達每公升1.14毫克。江宥增同樣涉及無照酒駕，酒測值達每公升1.06毫克，已是10年內第2次酒駕超標。此外，黃浩哲在玉門街遭查獲無照酒駕，酒測值達每公升0.91毫克；洪國倫則在民權東路三段因酒駕遭查獲，酒測值達每公升0.96毫克，兩人均被列入累犯公告。部分累犯不只涉及單一違規類型，顏豪毅先前曾因吸食毒品後駕車遭查獲，2025年9月13日又在南京東路六段因無照酒駕遭逮，酒測值達每公升0.27毫克；洪政達則先有酒駕紀錄，之後又因吸食毒品後駕車遭查獲。毒駕累犯方面，林奐晟與賴志維均有10年內第3次以上毒駕紀錄，其中林奐晟還涉及無照駕駛。另外，蘇楷中、王嘉偉均因10年內第2次拒絕酒測遭公告，兩人也都涉及無照駕駛，分別遭裁罰36萬元。依《道路交通管理處罰條例》相關規定，酒駕、毒駕及拒測累犯除可能遭公開姓名與照片外，也將面臨加重罰鍰、吊銷駕照等處分。北市警局呼籲，民眾切勿酒後或施用毒品後駕車，警方也將持續加強取締，維護道路交通安全。