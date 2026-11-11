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📍預測日本隊先發打線

📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）明（12）日將正式點燃戰火，地主日本武士隊首戰將交手中華隊。本屆日本隊打線不容小覷，外卡球員正木智也、山口航輝皆有一棒擊沉的能力，預計擔任球隊開路先鋒與當家第4棒，速度飛快的辰見鴻之介則是關鍵時刻代跑首選。預測二游防線由庄子雄大搭檔宗山壘，三壘交由渡部聖彌，外野則以度会隆輝、長谷川信哉以及西川史礁組成，松尾汐恩、小島大河輪流蹲捕，這套打線將對中華隊造成威脅。本屆亞冠賽，是日本隊新任監督井口資仁的執教處女秀，身為前大聯盟球星，井口在擔任羅德海洋隊監督時的帶兵風格頗受好評。其執教特色就是充分發揮每位球員的特色，因此從這次的選才來看，井口打造的這支亞冠賽新軍，戰術會隨著球隊能力、戰局作出改變。攤開日本隊球員野手名單，井口將3張外卡名額都用在打者身上，分別是大砲型山口航輝、長槍型正木智也以及速度條件出色的辰見鴻之介。26歲的山口航輝本季敲出38轟、打擊率2成77，寫下個人生涯新高，被視為日本隊第4棒熱門人選。27歲的正木智也，是今年軟銀鷹的大驚奇，本季克服肩傷，整季擊出28支全壘打、打擊率2成74，屬於長槍型打者，也有一棒改變戰局的能力，若無意外，將成為本屆日本隊開路先鋒。25歲的辰見鴻之介，本季在一軍僅25打席，卻跑出28次盜壘，成功率高達8成，井口看好辰見的腳程，將是關鍵時刻的代跑頭號人選。若預測先發打線，先發捕手可能由西武獅小島大河、橫濱DeNA松尾汐恩輪流蹲捕。小島去年選秀首輪入隊，今年就成為一軍主戰捕手，整年擊出9轟、打擊率2成67，有機會成長為珍貴的攻擊型捕手。松尾本季因山本祐大被交易的關係，獲得大量出賽機會，雖然打擊成績不出色，但守備方面的成長獲得高度肯定。內野部分，正木智也鎮守一壘，二游防線高機率由軟銀鷹庄子雄大搭配樂天金鷲宗山壘，三壘則由西武新生代主砲渡部聖彌扛下。外野方面，預計由橫濱DeNA主力度会隆輝、西武獅長谷川信哉以及洋聯安打王西川史礁組成。若日本隊明日排出這套陣容，對中華隊投手而言，將會是非常難纏的嚴峻考驗。第一棒：正木智也（一壘手）第二棒：宗山壘（游擊手）第三棒：西川史礁（左外野手）第四棒：山口航輝（指定打擊）第五棒：渡部聖彌（三壘手）第六棒：度会隆輝（右外野手）第七棒：小島大河（捕手）第八棒：長谷川信哉（中外野手）第九棒：庄子雄大（二壘手）投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）