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▲公路局高雄市區監理所指派經驗豐富的宣導同仁擔任講師，為國家幼苗量身打造一場生動活潑、寓教於樂的交通安全實體教育活動，以建立交通安全觀念向下扎根。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所人員進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所人員進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，與會學童互動熱絡。(圖／高雄市區監理所提供)

高雄市楠梓區學儒幼兒園師生於今(11)日，到高雄市區監理所參與交通安全宣導活動，監理所指派經驗豐富的宣導同仁擔任講師，為國家幼苗量身打造一場生動活潑、寓教於樂的交通安全實體教育活動，以建立交通安全觀念向下扎根。高雄市楠梓區學儒幼兒園為建立該幼兒園學童正確的用路與防禦駕駛的意識，並將交通安全觀念向下扎根，乃帶領學童到高雄市區監理所參與交通安全宣導活動。高雄市區監理所所長劉育麟表示，活動現場規劃多項沉浸式與互動體驗，其中最受矚目的是大型車視野死角與內輪差實境體驗，監理所同仁引導小朋友們輪流登上大客車的駕駛座，從司機的角度親自查看「哪些區域是司機完全看不見的視線死角」，當孩子們透過駕駛視角發現車旁竟隱藏著這麼多危險區域時，紛紛驚呼「原來大車叔叔真的看不到我們」，並建立起「在路上一定要遠離大型車、保持安全距離」的重要觀念。此外，宣導活動現場也設置了「酒駕模擬體驗區」，雖然學童們距離法定考照年齡尚遠，但講師透過特殊的3D酒駕模擬眼鏡，讓小朋友們在安全戒護下嘗試直線行走，戴上眼鏡後，孩子們步履不穩、東倒西歪，現場笑聲與驚呼聲不斷，也藉由這項趣味且具震撼力的體驗，讓孩童深刻體會酒後精神恍惚，無法控制身體的嚴重後果，進而將「酒駕零容忍、開車不喝酒、喝酒不開車」的正確法治觀念深植心中。劉育麟指出，交通安全教育不能只靠課本，唯有透過「親身體驗」與「大人以身作則」，才能讓安全意識真正融入日常生活。楠梓區學儒幼兒園園方也感謝高雄市區監理所的用心安排，讓孩子們在歡樂的戶外教學中，學會保護自己、尊重生命，把平安健康的種子散播到每一個家庭。