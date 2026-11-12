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《蠟筆小新》野原家真的蓋出來了！IG 貼文一天吸1.9萬讚

《蠟筆小新》鐵粉砸1300萬蓋野原家！跑5趟上海取得授權

▲真實版野原家於2024年7月動工，施工團隊連紅色屋頂、陽台及建築外觀都仔細還原。（圖／翻攝自抖音「蠟筆小新之家」）

▲《蠟筆小新》鐵粉砸下約1300萬元打造真實版野原家，就連廣志的綠色汽車也特別找來中古車改裝還原。（圖／翻攝自抖音「蠟筆小新之家」）

野原家只是第一步！還想蓋雙葉幼兒園、整座春日部小鎮

▲《蠟筆小新》野原家客廳曝光！綠色牆壁、矮桌、電視櫃及落地窗都精心布置，彷彿走進動畫世界。（圖／翻攝自抖音「蠟筆小新之家」）

▲連野原家的車庫都神還原！綠色汽車停放在屋旁車棚，搭配黃色圍牆及庭院。（圖／翻攝自抖音「蠟筆小新之家」）

日本經典動畫《蠟筆小新》中，野原一家居住的紅屋頂、白色外牆住宅，竟然真的出現在現實世界！近期 Instagram 帳號上一篇真實版「蠟筆小新之家」的照片，吸引大量網友關注。原來是中國一名《蠟筆小新》鐵粉，花費超過人民幣300萬元（約新台幣1300萬元），將動畫中野原家的房子以1比1比例搬到現實世界，不只神還原屋頂、圍牆，甚至為了合法使用動畫形象，特地跑了5趟上海洽談授權，最終成功取得版權公司的使用授權。近期 Instagram 上出現一則分享真實版《蠟筆小新》野原家的照片，只見一棟紅色屋頂、白色外牆的雙層住宅，搭配黃色圍牆與綠色植物，外觀幾乎和動畫中的野原家一模一樣，讓不少動漫迷驚訝，原本只能在電視上看到的經典場景，竟然真的有人蓋出來了！這篇貼文曝光後迅速吸引關注，不過，這棟房子並非近期才完工的新建築，而是早在2024年底就已經曝光的真實案例，如今隨著社群平台再次分享，讓這棟充滿童年回憶的建築重新受到矚目。這棟真實版「蠟筆小新之家」位於中國浙江省的「雲朵農場」，建造者是當時年僅21歲的沈俞豪。他從小就是《蠟筆小新》的忠實粉絲，大學畢業後選擇返回家鄉創業，接手家裡原本經營的養羊場，並逐漸將農場發展成當地的拍攝景點。某次沈俞豪與農場團隊加班聊天時，大家突然聊起童年最喜歡的《蠟筆小新》，有人提議乾脆把動畫中的野原家蓋出來，沒想到這個原本聽起來天馬行空的想法，竟然獲得團隊一致支持，最終真的開始動工。由於計畫涉及動畫場景的商業使用，沈俞豪特地尋找中國當地的版權代理商，先後5次前往上海洽談，最終取得授權。儘管版權公司提供大量參考參數，但要真正還原成可以使用的房屋，仍需要重新調整建築結構與尺寸，甚至連屋頂、家具等材料都必須特別訂製。工程於2024年7月動工，前後投入超過人民幣300萬元，約新台幣1300多萬元，當中也包含授權相關費用。沈俞豪透露，母親雖然起初不太理解他的想法，但最後仍選擇支持，甚至提供創業啟動資金，才讓這個童年夢想有機會實現。根據2024年底的報導，這棟「蠟筆小新之家」當時已經基本完工，整棟建築共有兩層樓，後續規劃作為攝影基地使用，希望吸引更多人前來拍攝，也讓農場有機會透過商業活動回收建造成本。不只如此，沈俞豪還有更大的野心，就是把《蠟筆小新》中的「春日部小鎮」完整還原。他當時透露，下一步希望打造小新就讀的「雙葉幼兒園」，並規劃成研學基地，未來甚至希望把動畫中其他經典場景一一搬進現實，打造真正能讓粉絲走進去的春日部世界。