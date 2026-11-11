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由於10月股市震盪，中信金控今（11）日公告今（2026）年10月自結盈餘，由於旗下子公司台灣人壽單月虧損4.99億元，金控10月稅後盈餘53.13億元，而累計今年前10月合併稅後盈餘685.50億元，較去年同期微幅成長1.79%，每股稅後盈餘（EPS）為3.45元。不過，金控10月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益為173.66億元，累計前10月共1488.28億元，超越歷年全年獲利表現，兩者合計對保留盈餘影響為每股7.57元。今年有壽險公司的金控都接軌兩大會計公報，處分股票不計入獲利而入保留盈餘。中信金說明，若透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的權益工具處分損益不計入本期淨利，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，而10月FVOCI的權益工具稅後處分利益金控合計120.53億元，累計前10月合計802.78億元。金控10月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益為173.66億元，累計前10月共1488.28億元，超越歷年全年獲利表現，兩者合計對保留盈餘影響為每股7.57元。中信金指出，子公司中信銀行10月財富管理動能強勁，存放款業務維持穩健，單月稅後獲利55.09億元。累計前10月稅後獲利550.34億元，年成長18%，再創歷年同期新高。除淨利差提升外，財富管理業務成長逾3成，刷卡消費金額及存、放款餘額亦皆有雙位數增長。至於子公司台灣人壽10月受資本市場波動影響，投資收益減少，單月稅後虧損4.99億元。累計前10月稅後獲利為144.29億元，加計FVOCI權益工具稅後處分利益588.05億元，兩者合計對保留盈餘影響共732.34億元。主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達944億元，較去年同期成長64%。