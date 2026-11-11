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毛巾包裹狗籠助保命

美國南卡羅來納州發生一起令人髮指的犯罪事件。一名年僅11個月大的男嬰本週一遭親生父親強行帶走後音訊全無，經過多方搜救，警方於週二在一處樹林中發現，該名男嬰竟被裝在一個包裹著毛巾的狗籠內，遭活埋於土裡。幸好搜救人員挖出男嬰的那一刻，男嬰發出哇哇哭聲，奇蹟生還，目前已緊急送往醫院救治。至於冷血的父親也已經被逮捕，目前全案仍在調查中。綜合媒體報導，受害男嬰名為夏普（Koah Sharpe），於週一上午遭其生父，現年25歲的柯默（Michael Comer）私自帶走後失蹤。警方獲報後隨即展開大規模搜救，動員近百名警消人員展開地毯式搜尋，最終在柯默父親住家附近的樹林內，發現了一處有明顯新近挖掘痕跡的土堆。警長描述，當搜救人員進行探測並開始動手挖掘時，土堆下突然傳出男嬰的哭聲，警長表示，「你可以想像，當時所有人立刻展開了與時間賽跑的高速搶救」。搜救人員隨後挖出一個長寬皆約60公分的鐵製狗籠，小夏普當時就被困在其中，籠外還裹著一層毛巾。警長指出，男嬰在被埋入地下長達24小時後仍能存活簡直是「奇蹟」。初步研判，因為狗籠外包裹了毛巾，就像在土堆下形成了一個微小的氧氣膠囊，提供了男嬰活命所需的氧氣。此外，當地的涼爽天氣也降低了男嬰體溫過高或脫水的風險。小夏普被救出時大聲哭喊，隨即被送往醫院，目前醫療團隊正密切觀察其身體狀況，警方對其完全康復抱持樂觀態度。警方表示，柯默在週一晚間就因侵入住宅罪名遭到逮捕，但當時小夏普並不在他身邊，柯默亦未吐露孩子下落。夏普的祖母、也就是柯默的母親，派翠西亞（Patricia Comer）週二接受電話採訪時表達了震驚與心碎，直言兒子的所作所為是「純粹的邪惡」。派翠西亞透露，孫子平時由母親擁有完全撫養權，但週末會由她照顧。週一上午她因要上班，便將孩子交由兒子照看，不料隨後親友前往送奶粉時發現家裡空無一人。派翠西亞憑藉「母親的直覺」察覺不對勁，立即從公司返家並報警求助。派翠西亞強調，兒子過去雖曾因酒後闖入前女友住處而短暫入獄，但先前對孩子一直相當疼愛，從未表現出任何暴力攻擊傾向。派翠西亞表示，「如果我知道會發生這種事，我一定會盡一切努力阻止」，並稱如今兒子被警方拘留是「罪有應得」，並向所有參與搜救並救回孫子性命的執法人員表達深切感謝。目前，當地警方正與檢察官辦公室密切合作，針對柯默涉嫌謀殺未遂及嚴重虐待兒童等重罪進行後續調查程序。