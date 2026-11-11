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▲2026亞冠賽日本隊左投金丸夢斗，明日將在首戰先發交手中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）明（12）日將於東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊將在台灣時間晚間6點交手地主日本武士隊。雙方先發投手將推出樂天桃猿林子崴對決中日龍金丸夢斗，形成一場「左投大對決」。林子崴日前在熱身賽先發3局無失分，狀況相當不錯，他也喊話想投首戰，如今得償所願。金丸夢斗則是集訓首日就被告知投中華隊，他也點出中華隊非常會串聯攻勢，要避免投出不必要的保送，並特別警戒中華隊的中心打線。亞冠賽明日開打，中華隊首戰將交手地主日本隊，推出樂天桃猿左投林子崴先發。林子崴本季在一軍出賽31場，其中9場先發、22場後援，拿下6勝2敗、8次中繼成功、1次救援成功，防禦率2.08。在11月7日的熱身賽中，林子崴對味全龍先發3局無失分，狀況相當不錯。林子崴當時在賽後受訪時曾說，想以投首戰作為目標，「我很想投第1戰，集訓調整時就以第1戰為目標。」日本隊方面，則是推出23歲的左投金丸夢斗掛帥，本季在一軍出賽25場，拿下5勝12敗，防禦率2.91。據《Sponichi》報導，對於將「開幕戰先發」重任託付給金丸夢斗，日本隊監督井口資仁透露，很早就已經告知他先發任務。金丸則說，「在第一天集訓練習時就被告知要投首戰了。自己具備WBC經典賽的經驗，心中早就預想過會被交付這種關鍵大賽的先發重任。」談到中華隊，金丸表示，「對手是一支非常會串聯攻勢的球隊，因此首先要壓制住各局首名打者，全力避免投出不必要的四壞保送或被攻佔壘包，我會專注做好自己該做的事、投出屬於自己的節奏。」針對中華隊打線，金丸也透過情蒐會議深入研究，並透露對中心棒次的提防，「面對中心打者等強打時，投球時會格外小心提防。」金丸在11月7日對陣羅德隊的熱身賽中，先發2局被敲2安無失分、飆出4次三振。金丸昨日並未進行室內牛棚，而是直接站上東京巨蛋投手丘練投，搭配速球與變化球共投了46球，他也直言，這是為了盡可能貼近正式比賽的感覺，「現場的歡呼聲肯定非常震撼，希望能在高張力的緊張氛圍中，徹底投出屬於自己的投球節奏。」