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▲許瑋甯展示親手幫兒子做的造型水煮蛋，看似是一隻可愛的小雞。（圖／AnN HsU 許瑋甯IG@anno8o7）

▲許瑋甯曾經分享兒子坐在汽車安全座椅的影片，她投餵餅乾立刻被兒子小手抓住。（圖／許瑋甯IG@anno8o7）

女神許瑋甯2021年底和邱澤登記結婚，兩人婚後育有1歲的兒子Ian，夫妻倆偶爾跟外界分享育兒點滴，昨（10）日許瑋甯分享加工過後的水煮蛋照片，模樣是一隻可愛的小雞，透露是自己親手幫兒子做的早餐，還說對方看到後「很開心」，濃濃母愛藏不住。許瑋甯昨天在IG限時動態上傳數張照片，可見一塊餐盤上放著一顆造型水煮蛋，模樣看似是一隻剛出生的黃色小雞，蛋白被刻成蛋殼的紋路，蛋黃則搗碎做成小雞的身體，許瑋甯表示是出自自己的巧手，寫下「兒紙的早餐」。此外，許瑋甯說自己的作品「狠Q」，還透露兒子看到這顆蛋後「很開心」，流露為人母看到孩子快樂模樣的滿足之情。許瑋甯對孩子的隱私相當保護，日前難得分享一張兒子坐在汽車安全座椅，揮舞圓滾滾小手、抓取媽媽遞上餅乾的短片，她在文中寵溺稱呼兒子為「小肉肉」。今年6月中，許瑋甯出席活動受訪，透露當時才10個月大的兒子進度超前已經會走路，還是個做什麼都想往前衝的急性子寶寶，且在20人的母親節聚會中完全不怕生，會主動靠近人觀察、打招呼，只要旁人有回應就會笑、給抱，對鏡頭也是極度敏感，只要跟媽媽合照就會自動露出網美營業笑臉，讓許瑋甯都忍不住捏他臉要兒子冷靜一點。