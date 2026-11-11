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財政部今（11）日公布今（2026）年10月全國稅收5669億元，年成長35.8%，其中證交稅有523億，年增72.6%，連續15個月正成長；累計前10月全國稅收4兆1383億元，創歷年同期新高，年增25.8%，證交稅5583億亦創1998年以來同期新高。財政部表示，前10月全國稅收預算達成率91.4%，預估全年稅收超出預算1100億至1600億元，其中中央稅收超出300億至600億元，地方稅收超出700億至1000億元。財政部指出，10月全國稅收實徵淨額5669 億元，年增1495億元；累計1至10月實徵4兆1383億元，年增8499億元，成長25.8%，主要由證交稅、營所稅及營業稅所貢獻，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅前10月稅收都創歷年同期新高。證交稅部分，受到10月上市櫃股票平均每日成交值1兆1210億元，較上月增加8.7%，終止連3個月成交量下滑走勢，年成長78.9%，只是受到連假及颱風假影響，股市交易日較9月減少一天，證交稅也降至523億元，月減2%，也連續4個月呈現月減，但與去年同月相較年增220億元，增幅72.6%，為連續15個月正成長；累計今年前10月證交稅實徵淨額達5583億元，年增3297億元，增幅1.4倍，創下1998年、28年以來同期的新高。有關房市相關3大稅目，10月表現多呈現成長態勢，其中個人房地合一稅年增9.7%、土增稅和契稅則分別年增5.9%及2.5%。而累計今年前10月除了土增稅仍然年減2%以外，個人房地合一稅已轉為微增0.1%，契稅則年增9.1%。