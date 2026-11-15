我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許志安（右）與天后鄭秀文（左）結婚13年，2019年他卻爆出與港姐黃心穎在計程車內激吻，事後他召開記者會坦承出軌，消息引起眾人撻伐，不僅獎項遭除名，演唱會也緊急宣布取消。（圖／小紅書＠摸摸貓）

▲阿翔（如圖）2019年被拍到與同門藝人謝忻在車邊隔著車門激吻，近年他走出不倫低潮，不僅重返演藝圈，還遭爆料入住7000萬豪宅、開名車。（圖／阿翔IG@together_love0214）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，這起桃色風波不僅導致公司股價重挫，市值一夜蒸發約1900億美元（約新台幣6兆元），他隨後也宣布辭去執行長職務。演藝圈中也有因偷吃而毀了演藝事業的案例，香港歌手許志安與天后鄭秀文結婚多年，2019年卻爆出與港姐黃心穎在計程車上激吻，「安心偷食」事件引起全網公憤，不僅「全球華語榜中榜」資格遭取消，演唱會也緊急喊卡，事業直接跌入谷底；阿基師當年被拍到與熟女進摩鐵，嚴重影響他形象，原本一年有9個代言與多場商業活動全泡湯，年收入從2,000萬元掉到數百萬元；另外還包括阿翔（陳秉立）、王子（邱勝翊）等人也都因感情問題跌落谷底。許志安與天后鄭秀文結婚13年，2019年他卻爆出與港姐黃心穎在計程車內激吻，事後他召開記者會坦承出軌，消息引起眾人撻伐，形象重創的他，不僅「全球華語榜中榜」獎項遭除名，演唱會也緊急宣布取消，事業全面停擺。不過，許志安最終獲得鄭秀文的原諒，夫妻感情也逐漸修復，今年6月鄭秀文在香港開唱，找來許志安擔任嘉賓，兩人在同台深情對唱〈一步一生〉、〈其實你心裡有沒有我〉，彼此牽手、對望又相擁的互動，引起全場尖叫，兩人修復關係後相處更趨成熟。阿基師（鄭衍基）當年因參與節目《型男大主廚》爆紅，2014年卻被周刊拍到帶熟女粉絲進入摩鐵，引起外界譁然。事後他召開記者會澄清：「車子她開的～我上了她的車～就～咻的滑進摩鐵了，我們清清白白，鐵門拉下來以後，就在車子裡頭擁抱一下，讓她感受到我給她的一點溫暖。」記者會金句連連，至今仍讓許多網友印象深刻。當年阿基師一年有9個代言、多場商業活動全泡湯，年收入從2,000萬元掉到數百萬元；近年淡出演藝圈的他，去年受訪時透露除了是飯店的主廚兼顧問，也同時在5間學校擔任教授，工作依舊忙碌。阿翔2019年被拍到與同門藝人謝忻在車邊隔著車門激吻，婚外情醜聞震驚演藝圈，事後他召開記者會鞠躬道歉，坦言「沒有拿捏好朋友的分寸」，而公司也宣布阿翔全面停工反省，讓他一度面臨節目與副業停擺的低潮。之後，阿翔獲得老婆Grace的原諒，並重返演藝圈，如今手上有2個節目，日前還遭爆入住7000萬豪宅、開BMW。王子與粿粿爆出不倫戀後，被貼上「小王」標籤形象重挫，全面停工反省的他，透過聲明坦承在得知女方協議離婚的過程中，過度關心並「超過朋友間應有界線」，說法引起眾人砲轟。今年4月士林地方法院一審宣判，認定兩人有超越社交應有界線之交往，判決粿粿與王子須連帶賠償范姜彥豐100萬元新台幣。