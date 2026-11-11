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輝達執行長黃仁勳近期捲入中國女間諜黃樂的外遇風暴和洩密疑雲之中，輝達晶片是否繞道運輸到中國被放大檢視。路透周三（11日）報導，根據採購記錄顯示，儘管已被列入美國黑名單，但一所與中國人民解放軍關係密切的中國大學，上個月仍購買到輝達H200晶片。根據路透報導，西北工業大學網站 10 月 21 日發布的採購紀錄，該校上個月以 874,700 元人民幣（約 123,000 美元）購買了兩顆 H200 晶片。西北工業大學屬於遭受美國制裁的中國「國防七子」高校成員，長期為北京從事國防相關研究。紀錄顯示，這些晶片是為其管理學院採購，供應商為「陝西博算網路科技」，而非直接向輝達購買。H200 是輝達用於訓練與運行先進 AI 系統效能最強大的晶片之一，受到美國出口許可證規範，而對於像西北工業大學這類列入黑名單的機構，相關申請通常會遭拒。此項發現曝光之際，正值輝達及其執行長黃仁勳在華府面臨日益嚴格的審查。此前有報導指稱黃仁勳成為中國間諜行動的目標，而他一直遊說放寬對中國銷售 AI 晶片的限制。黃仁勳主張，持續對中銷售有助於維持美國的技術領先地位，並讓中國客戶維持對美國技術的依賴。然而，部分美國國會議員表示，獲取輝達最強大的 AI 晶片可能會加速中國在武器設計、情報分析及軍事現代化等領域開發 AI 系統。美國國會兩黨議員均敦促對中國獲取先進 AI 晶片實施更嚴格的管制，例如晶片追蹤要求以及強化國會對出口的監督。三位共和黨籍國會委員會主席已要求於 11 月 18 日與黃仁勳進行簡報會，針對報導所稱他與疑似中國情報人員接觸一事進行了解。採購紀錄亦顯示，西北工業大學今年還透過與中國本土企業簽訂的五份算力租賃合約，取得 H200 晶片及其他強大輝達 AI 處理器的算力資源。西北工業大學位於中國西北部城市西安，主要從事與軍用飛機、飛彈及衛星相關的研究。美國商務部因該校涉嫌參與飛彈擴散活動及軍事研究，將其列入貿易黑名單實體清單。商務部並於 2019 年收緊限制，規定在多數情況下，對該校出口受控美國技術的許可申請均採取「推定拒絕」原則。路透指出，今年 26 份中國採購案與企業紀錄，多家大學與研究機構正透過境內供應商，購買受美國管制的輝達晶片，或租賃採用此類晶片的輝達算力服務。其中數家機構與中國國防工業或軍事研究關係密切。