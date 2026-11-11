中信兄弟當家球星兼隊長王威晨日前正式宣告行使自由球員（FA）權利，成為2026年球季中職唯一投入自由市場的指標人物。自中華職棒於2011年首度建立自由球員制度以來，累計已有30名球員、共28人次宣告行使FA權利。然而在過去漫長的制度推展過程中，真正成功透過自由球員途徑改披新戰袍的選手僅有7人，其餘絕大多數皆與原球團達成續約，也讓王威晨未來的動向格外受到全台棒壇矚目。
林智勝2015年成中職FA轉隊第一人
中職自由球員制度推行之初，受到高額轉隊費補償機制與各隊補強思維偏保守影響，市場流通極為不易。2011年首波由彭政閔與林智勝行使FA，最終雙雙選擇留在母隊；2013年周思齊、張建銘與二度行使的彭政閔投入市場，結果同樣全數與原球團續約。
直到2015年季後，自由市場才迎來歷史性破冰。當時效力Lamigo桃猿隊的強打「大師兄」林智勝，正式以轉隊方式重磅加盟中信兄弟，成為中華職棒史上首位行使FA並轉隊成功的選手；同年度義大犀牛當家捕手鄭達鴻也攜手轉戰中信兄弟，開創了中職自由市場活絡的全新里程碑。隨後2018年至2021年間，包括林宥穎、陳鏞基、賴鴻誠、傅于剛、張志豪、陳禹勳、陳鴻文、林益全與官大元等人雖接連行使FA，但最終皆順利與原球隊完成續約。
歷年僅7人轉隊成功 中信兄弟堪稱「最大贏家」
在成功轉隊的8人之中，中信兄弟球團便網羅了林智勝、鄭達鴻與陳俊秀等3名重磅打者，堪稱中職推動FA制度以來動作最積極、收穫最豐碩的球團。
王威晨成今年唯一FA 感性表態：是對長期付出的肯定
現年35歲的王威晨本季出賽100場，繳出102支安打、打擊率2成92的穩定攻守身手，在走完2年複數年合約（月薪84萬元）後，決定成為今年度唯一投入自由市場的球星。王威晨透過社群感性表示，行使FA是符合資格球員的基本權益，更是對自己長年穩定貢獻的一種肯定，期盼此舉對自己與球團都能帶來正向意義，也強調自身對棒球的熱愛與追求進步的心始終如一。
面對招牌球星投入市場，中信兄弟球團展現高度尊重，強調與王威晨及經紀公司一直維持良好溝通，將全力爭取當家隊長續留黃衫軍。
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中職自由球員制度推行之初，受到高額轉隊費補償機制與各隊補強思維偏保守影響，市場流通極為不易。2011年首波由彭政閔與林智勝行使FA，最終雙雙選擇留在母隊；2013年周思齊、張建銘與二度行使的彭政閔投入市場，結果同樣全數與原球團續約。
直到2015年季後，自由市場才迎來歷史性破冰。當時效力Lamigo桃猿隊的強打「大師兄」林智勝，正式以轉隊方式重磅加盟中信兄弟，成為中華職棒史上首位行使FA並轉隊成功的選手；同年度義大犀牛當家捕手鄭達鴻也攜手轉戰中信兄弟，開創了中職自由市場活絡的全新里程碑。隨後2018年至2021年間，包括林宥穎、陳鏞基、賴鴻誠、傅于剛、張志豪、陳禹勳、陳鴻文、林益全與官大元等人雖接連行使FA，但最終皆順利與原球隊完成續約。
|年度
|球員姓名
|原所屬球隊
|行使後動向 / 新球隊
|2011
|陽建福
|興農牛
|原隊續約
|2011
|彭政閔
|兄弟象
|原隊續約
|2013
|周思齊
|兄弟象
|原隊續約
|2014
|張建銘
|義大犀牛
|原隊續約
|2015
|陳金鋒
|Lamigo桃猿
|原隊續約
|2015
|林智勝
|Lamigo桃猿
|轉隊至中信兄弟
|2015
|鄭達鴻
|義大犀牛
|轉隊至中信兄弟
|2016
|彭政閔
|中信兄弟
|原隊續約
|2016
|王勝偉
|中信兄弟
|原隊續約
|2020
|賴鴻誠
|富邦悍將
|轉隊至樂天桃猿
|2020
|林宥穎
|富邦悍將
|原隊續約
|2020
|陳鏞基
|統一7-ELEVEn獅
|原隊續約
|2020
|傅于剛
|統一7-ELEVEn獅
|原隊續約
|2020
|張志豪
|中信兄弟
|原隊續約
|2020
|周思齊
|中信兄弟
|原隊續約
|2021
|陳禹勳
|樂天桃猿
|原隊續約
|2021
|陳鴻文
|富邦悍將
|原隊續約
|2021
|林益全
|富邦悍將
|原隊續約
|2021
|官大元
|中信兄弟
|原隊續約
|2023
|鄭凱文
|中信兄弟
|原隊續約
|2023
|陳俊秀
|樂天桃猿
|轉隊至中信兄弟
|2023
|劉時豪
|味全龍
|原隊續約
|2024
|詹子賢
|中信兄弟
|原隊續約
|2024
|陳子豪
|中信兄弟
|轉隊至味全龍
|2024
|陳韻文
|統一7-ELEVEn獅
|原隊續約
|2024
|朱育賢
|樂天桃猿
|轉隊至味全龍
|2025
|黃子鵬
|樂天桃猿
|轉隊至台鋼雄鷹
|2025
|林岱安
|統一7-ELEVEn獅
|轉隊至富邦悍將
|2025
|蘇智傑
|統一7-ELEVEn獅
|原隊續約
|2026
|王威晨
|中信兄弟
|行使中（尚未定案）
現年35歲的王威晨本季出賽100場，繳出102支安打、打擊率2成92的穩定攻守身手，在走完2年複數年合約（月薪84萬元）後，決定成為今年度唯一投入自由市場的球星。王威晨透過社群感性表示，行使FA是符合資格球員的基本權益，更是對自己長年穩定貢獻的一種肯定，期盼此舉對自己與球團都能帶來正向意義，也強調自身對棒球的熱愛與追求進步的心始終如一。
面對招牌球星投入市場，中信兄弟球團展現高度尊重，強調與王威晨及經紀公司一直維持良好溝通，將全力爭取當家隊長續留黃衫軍。