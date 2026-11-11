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▲中職自由市場在2015年季後迎來歷史性破冰。當時效力Lamigo桃猿隊的強打「大師兄」林智勝，正式以轉隊方式重磅加盟中信兄弟。（圖／記者葉政勳攝）

年度 球員姓名 原所屬球隊 行使後動向 / 新球隊 2011 陽建福 興農牛 原隊續約 2011 彭政閔 兄弟象 原隊續約 2013 周思齊 兄弟象 原隊續約 2014 張建銘 義大犀牛 原隊續約 2015 陳金鋒 Lamigo桃猿 原隊續約 2015 林智勝 Lamigo桃猿 轉隊至中信兄弟 2015 鄭達鴻 義大犀牛 轉隊至中信兄弟 2016 彭政閔 中信兄弟 原隊續約 2016 王勝偉 中信兄弟 原隊續約 2020 賴鴻誠 富邦悍將 轉隊至樂天桃猿 2020 林宥穎 富邦悍將 原隊續約 2020 陳鏞基 統一7-ELEVEn獅 原隊續約 2020 傅于剛 統一7-ELEVEn獅 原隊續約 2020 張志豪 中信兄弟 原隊續約 2020 周思齊 中信兄弟 原隊續約 2021 陳禹勳 樂天桃猿 原隊續約 2021 陳鴻文 富邦悍將 原隊續約 2021 林益全 富邦悍將 原隊續約 2021 官大元 中信兄弟 原隊續約 2023 鄭凱文 中信兄弟 原隊續約 2023 陳俊秀 樂天桃猿 轉隊至中信兄弟 2023 劉時豪 味全龍 原隊續約 2024 詹子賢 中信兄弟 原隊續約 2024 陳子豪 中信兄弟 轉隊至味全龍 2024 陳韻文 統一7-ELEVEn獅 原隊續約 2024 朱育賢 樂天桃猿 轉隊至味全龍 2025 黃子鵬 樂天桃猿 轉隊至台鋼雄鷹 2025 林岱安 統一7-ELEVEn獅 轉隊至富邦悍將 2025 蘇智傑 統一7-ELEVEn獅 原隊續約 2026 王威晨 中信兄弟 行使中（尚未定案）

▲現年35歲的王威晨本季出賽100場，繳出102支安打、打擊率2成92的穩定攻守身手，在走完2年複數年合約（月薪84萬元）後，決定成為今年度唯一投入自由市場的球星。王（圖／記者陳柏翰攝,2026.11.7）

中信兄弟當家球星兼隊長王威晨日前正式宣告行使自由球員（FA）權利，成為2026年球季中職唯一投入自由市場的指標人物。自中華職棒於2011年首度建立自由球員制度以來，累計已有30名球員、共28人次宣告行使FA權利。然而在過去漫長的制度推展過程中，真正成功透過自由球員途徑改披新戰袍的選手僅有7人，其餘絕大多數皆與原球團達成續約，也讓王威晨未來的動向格外受到全台棒壇矚目。中職自由球員制度推行之初，受到高額轉隊費補償機制與各隊補強思維偏保守影響，市場流通極為不易。2011年首波由彭政閔與林智勝行使FA，最終雙雙選擇留在母隊；2013年周思齊、張建銘與二度行使的彭政閔投入市場，結果同樣全數與原球團續約。直到2015年季後，自由市場才迎來歷史性破冰。當時效力Lamigo桃猿隊的強打「大師兄」林智勝，正式以轉隊方式重磅加盟中信兄弟，成為中華職棒史上首位行使FA並轉隊成功的選手；同年度義大犀牛當家捕手鄭達鴻也攜手轉戰中信兄弟，開創了中職自由市場活絡的全新里程碑。隨後2018年至2021年間，包括林宥穎、陳鏞基、賴鴻誠、傅于剛、張志豪、陳禹勳、陳鴻文、林益全與官大元等人雖接連行使FA，但最終皆順利與原球隊完成續約。在成功轉隊的8人之中，中信兄弟球團便網羅了林智勝、鄭達鴻與陳俊秀等3名重磅打者，堪稱中職推動FA制度以來動作最積極、收穫最豐碩的球團。現年35歲的王威晨本季出賽100場，繳出102支安打、打擊率2成92的穩定攻守身手，在走完2年複數年合約（月薪84萬元）後，決定成為今年度唯一投入自由市場的球星。王威晨透過社群感性表示，行使FA是符合資格球員的基本權益，更是對自己長年穩定貢獻的一種肯定，期盼此舉對自己與球團都能帶來正向意義，也強調自身對棒球的熱愛與追求進步的心始終如一。面對招牌球星投入市場，中信兄弟球團展現高度尊重，強調與王威晨及經紀公司一直維持良好溝通，將全力爭取當家隊長續留黃衫軍。