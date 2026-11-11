終於等到氣溫回暖！氣象粉專「天氣風險」表示，明（12）日起各地天氣轉趨穩定，白天氣溫明顯回升，中南部高溫上看31度。不過，好天氣恐怕維持不久，週六（14日）鋒面將快速通過台灣，各地雲量增加，午後至晚間普遍有降雨機會，部分地區不排除出現短時較大雨勢。週日鋒面遠離後，東北季風再度增強，下週三（18日）還有另一波較強東北季風南下，屆時氣溫可能再度明顯下降。
週四起氣溫回升！中南部高溫上看31度
「天氣風險」指出，週四地面高壓東移至日本附近，台灣附近受到高壓迴流影響，風向轉為偏東風至東南風。東半部仍有局部短暫陣雨機會，西半部則大致為晴到多雲，整體天氣較為穩定。
氣溫方面，各地白天明顯回暖，桃園以北及東半部高溫約27至29度，新竹以南則可達29至31度，部分地區甚至更高。不過，夜晚及清晨仍須留意輻射冷卻效應，嘉義以北至宜蘭空曠地區，以及花東縱谷局部地區，仍可能出現18至20度低溫，日夜溫差較大，早出晚歸的民眾應適時增添衣物。
週六鋒面快速通過！午後至晚間各地有雨
週六鋒面將接近並通過台灣附近，雖然鋒面結構不算完整，但預報顯示，上午起各地雲量就會逐漸增加，午後至晚間通過期間，各地普遍有降雨機會，部分地區不排除出現局部短時較大雨勢。
由於鋒面移動速度快，降雨時間預期不會太長，週日清晨前雨勢就會逐漸減弱或停止。後續隨著東北季風增強，天氣將恢復東北季風影響型態，迎風面的台北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，其他地區則大致為多雲或有陽光的天氣。
氣溫方面，週六雖然雲量增加並有降雨機會，但整體仍較溫暖，苗栗以北至宜蘭、花蓮高溫約26至28度，台中以南及台東則有28至30度或以上。週日東北季風增強，但強度有限，新竹以北至宜蘭、花蓮高溫略降至25至27度，苗栗以南及台東仍有28至30度；夜晚清晨則較涼，嘉義以北至宜蘭空曠地區仍可能出現20度或以下低溫。
下週三東北季風再增強！恐迎另一波有感降溫
展望下週天氣，下週一、週二（16日至17日）東北季風將再度減弱，台灣附近重新受到高壓迴流影響，天氣有望回穩。不過，下一波東北季風預計下週三（18日）左右增強，目前預報顯示強度較強，可能再帶來一波有感降溫，降溫幅度與近日這波冷空氣相近。
「天氣風險」也提醒，後續預報仍可能調整，實際降溫時間與幅度有待持續觀察。
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「天氣風險」指出，週四地面高壓東移至日本附近，台灣附近受到高壓迴流影響，風向轉為偏東風至東南風。東半部仍有局部短暫陣雨機會，西半部則大致為晴到多雲，整體天氣較為穩定。
氣溫方面，各地白天明顯回暖，桃園以北及東半部高溫約27至29度，新竹以南則可達29至31度，部分地區甚至更高。不過，夜晚及清晨仍須留意輻射冷卻效應，嘉義以北至宜蘭空曠地區，以及花東縱谷局部地區，仍可能出現18至20度低溫，日夜溫差較大，早出晚歸的民眾應適時增添衣物。
週六鋒面將接近並通過台灣附近，雖然鋒面結構不算完整，但預報顯示，上午起各地雲量就會逐漸增加，午後至晚間通過期間，各地普遍有降雨機會，部分地區不排除出現局部短時較大雨勢。
由於鋒面移動速度快，降雨時間預期不會太長，週日清晨前雨勢就會逐漸減弱或停止。後續隨著東北季風增強，天氣將恢復東北季風影響型態，迎風面的台北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，其他地區則大致為多雲或有陽光的天氣。
氣溫方面，週六雖然雲量增加並有降雨機會，但整體仍較溫暖，苗栗以北至宜蘭、花蓮高溫約26至28度，台中以南及台東則有28至30度或以上。週日東北季風增強，但強度有限，新竹以北至宜蘭、花蓮高溫略降至25至27度，苗栗以南及台東仍有28至30度；夜晚清晨則較涼，嘉義以北至宜蘭空曠地區仍可能出現20度或以下低溫。
下週三東北季風再增強！恐迎另一波有感降溫
展望下週天氣，下週一、週二（16日至17日）東北季風將再度減弱，台灣附近重新受到高壓迴流影響，天氣有望回穩。不過，下一波東北季風預計下週三（18日）左右增強，目前預報顯示強度較強，可能再帶來一波有感降溫，降溫幅度與近日這波冷空氣相近。
「天氣風險」也提醒，後續預報仍可能調整，實際降溫時間與幅度有待持續觀察。