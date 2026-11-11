新竹縣遠東百貨竹北店今（11）日傍晚驚傳火警，一樓安全門外的電器室疑似起火，現場一度冒出大量濃煙，賣場警報響起後，業者立即疏散逛街民眾，並使用滅火器撲滅火勢，同時通報消防隊。突如其來的意外讓現場民眾嚇壞，百貨公司緊急宣布今晚暫停營業，所幸目前無人受傷，詳細起火原因仍待消防局調查。
晚餐期間百貨警鈴突然大作！濃煙竄出上百人緊急疏散
根據在場民眾描述，事發時先是聞到濃濃電線燒焦味，隨後百貨內警鈴大作，現場開始冒出陣陣白煙，濃煙逐漸籠罩賣場，上百名民眾緊急疏散至戶外，恰逢晚餐期間，也有許多民眾用餐到一半也得疏散，現場一度相當混亂。
相關畫面也被網友上傳至社群平台Threads，引發討論，有人留言表示「這黑煙感覺就很可怕」，也有人指出，附近消防車一次出動4輛，現場狀況受到關注。
初判電纜線機房起火！竹北遠百今晚暫停營業
遠東百貨竹北店表示，初步研判起火位置為電纜線機房，詳細起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。警報響起後，業者立即啟動疏散措施，員工也協助使用滅火器撲滅火勢，並同步通報消防單位。消防隊抵達現場後，確認現場火勢已受到控制，並持續進行相關安全確認及處理，本次火警於6時40分排除。
為確保顧客安全，遠百竹北店宣布今晚暫停營業，將全力進行現場排煙及清潔作業，預計明（12）日恢復正常營業。此次火警所幸未造成人員受傷，後續起火原因及相關設備狀況仍有待消防單位調查確認。
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根據在場民眾描述，事發時先是聞到濃濃電線燒焦味，隨後百貨內警鈴大作，現場開始冒出陣陣白煙，濃煙逐漸籠罩賣場，上百名民眾緊急疏散至戶外，恰逢晚餐期間，也有許多民眾用餐到一半也得疏散，現場一度相當混亂。
相關畫面也被網友上傳至社群平台Threads，引發討論，有人留言表示「這黑煙感覺就很可怕」，也有人指出，附近消防車一次出動4輛，現場狀況受到關注。
遠東百貨竹北店表示，初步研判起火位置為電纜線機房，詳細起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。警報響起後，業者立即啟動疏散措施，員工也協助使用滅火器撲滅火勢，並同步通報消防單位。消防隊抵達現場後，確認現場火勢已受到控制，並持續進行相關安全確認及處理，本次火警於6時40分排除。
為確保顧客安全，遠百竹北店宣布今晚暫停營業，將全力進行現場排煙及清潔作業，預計明（12）日恢復正常營業。此次火警所幸未造成人員受傷，後續起火原因及相關設備狀況仍有待消防單位調查確認。