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日本女星夏帆9月15日驚喜宣布結婚，對象是導演、音樂人甫木元空，然而結婚不到兩個月，男方突然被爆料，過去跟前妻結婚時，才同居3天就說要離婚，甚至還跑去女經紀人家留宿，讓這段婚姻突然覆蓋上了一層陰影。根據日媒《FLASH》報導，一位自稱是男方前妻好友的人爆料，甫木元空與前妻2020年認識、2023年結婚，當時男方事業還不穩定，所以生活上的經濟重擔都是女方負責，甚至婚房都是寫在女生名下。本來以為結婚後就能展開新生活，沒想到前妻搬到東京跟男方同居後，才過三天，甫木元空就再一次出差回家後突然說要離婚，並且多次說著「對不起」，更扯的是，甫木元空提離婚的前一晚，疑似是住在女經紀人的家中，認為兩人婚姻會破裂一定有關係。針對相關爆料，甫木元空受訪時回應，前一段婚姻是雙方協商後結束，且夏帆清楚自己過去感情狀況；經紀公司也否認相關指控，強調男方過去婚姻跟現在夏帆沒關係，指這次的爆料完全沒有事實根據。