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▲勞動力發展署雲嘉南分署舉辦115年度小型企業人力提升計畫年終成果發表會，邀請企業到場分享培育成果。(圖／勞動部雲嘉南分署提供)

▲勞動力發展署雲嘉南分署舉辦115年度小型企業人力提升計畫年終成果發表會，邀請企業分享培育成果。(圖／勞動部雲嘉南分署提供)

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於今(11)日，在台南市東東宴會式場，舉辦115年度小型企業人力提升計畫年終成果發表會，以協助中小企業培育人才，有近16萬在職勞工受益，以提升職能。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署115年度小型企業人力提升計畫年終成果發表會，是由勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕主持，雲嘉南分署秘書曾秋瑾等人，以及百餘位中小企業及訓練單位代表與會，互相觀摩交流。勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕表示，勞動力發展署雲嘉南分署為協助中小企業培育人才，提升員工職能，以及強化面對數位轉型與人工智慧(AI)時代的競爭力，乃舉辦此一小型企業人力提升計畫年終成果發表會。柯秀燕說，此一小型企業人力提升計畫年終成果發表會，以「學習不設限、AI創無限」為題，除邀請參與企業分享人才培訓與經營轉型成果外，更透過企業成果發表及展示，呈現人才培育如何轉化為企業成長的動能。柯秀燕指出，中小企業是維繫我國經濟發展與社會安定的重要基石，面對產業快速變遷及人工智慧(AI)技術的蓬勃發展，中小企業不僅要持續提升產品與服務品質，更需要透過人才培育及職能升級，來強化企業競爭力，以協助企業強化員工職能。柯秀燕並指出，雲嘉南分署積極推動小型企業人力提升計畫，自103年執行迄今，已協助轄區逾5100家企業提升員工職場的專業技能，有近16萬人次勞工受惠、提升職場即戰力。此次年終成果發表會，邀請企業分享培育成果，並在活動現場也邀請腳丫子工作室、高豐木業、海安生物科技公司及土庫驛可可莊園公司等設攤分享，展示各企業的產品與服務特色，以促進企業間交流，擴散中小企業多元發展的成果。