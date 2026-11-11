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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）明（12）日將於東京巨蛋正式點燃戰火，地主日本隊在台灣時間晚間6點交手中華隊。據《日刊體育》報導，日本隊新任監督井口資仁談到中華隊特色時，直言擅長發揮速度優勢、善於串聯攻勢，也強調如何徹底壓制首名打者，是重要的關鍵。中華隊總教練高志綱稍早在記者會時，點名要警戒福岡軟銀鷹強打正木智也，正木聽到後則苦笑喊話「拜託饒了我吧！」談到首戰對手中華隊的印象，日本隊監督井口資仁抱持高度戒備，「能發揮速度戰優勢、非常善於串聯攻勢，這正是中華隊的特色。正因如此，希望能打出日本隊一貫紮實的球風，同時在打擊端也要展現積極進攻的侵略性。」他強調，「如何徹底壓制首名打者上壘，是至關重要的環節。」對於日本隊目前的調整狀況，井口直言非常理想，他也對自家打線同樣充滿期待。至於打線的關鍵人物，井口指出，「比起特定個人，我更期待整體打線的攻勢串聯；而且從前段棒次到中心打線，有許多具備力量的選手，因此期待壘上能持續堆疊跑者，並靠著選手們在得點圈的一發長打重擊取分。」日本隊在集訓期間，透過2場熱身賽，確立了前段棒次的輪廓，由正木智也扛開路先鋒，依序為第2棒宗山壘、第3棒西川史礁、第4棒山口航輝、第5棒渡部聖彌，以及第9棒的庄子雄大。山口受訪時坦言，必須確實扮演打線核心的角色，因此多少還是會感受到一些壓力，「不過監督對我說『別用力過猛』，所以打算放鬆心情去打。」有趣的是，中華隊總教練高志綱在記者會時，曾點名要警戒正木智也。據《Sponichi》報導，正木聞訊後苦笑說，「真的嗎？真希望他們不要調查得那麼仔細啊。希望他們不要太提防我，嚴密的投球壓制還是拜託饒了我吧！」