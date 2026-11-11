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羅大佑轟綠、扯蔡英文無子女惹議

蔣萬安未譴責挨轟！合體白營直播澄清：生子非衡量標準

台北市長蔣萬安今（11）日對音樂教父羅大佑批評民進黨政府狼狽為奸的說法，大讚發言「振聾發聵」，展現文化人應有風骨的表現。沒想到引發「歧視女性、父權沙文主義」等爭議，因為羅大佑還批前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊沒子女，所以不會對下一代想太多。對此，蔣萬安趁著晚上合體民眾黨市議員一起開直播時澄清，他贊同的是批評民進黨政府狼狽為奸，但不認同批評「單身女性對國家的貢獻」，因為不管是否有結婚生子都能做好兒少政策，這不能當成一個判斷標準。羅大佑在接受專訪時，痛批總統賴清德、行政院長卓榮泰「明明做了犯法的事，不知恥，還表示說堅持要做到底，這個太不能忍受了。這個太糟糕了，這是不要臉，台灣人什麼時候變得這麼不要臉」；更批民進黨降低文化門檻，導致文化水準下降，也是民族性墮落，甚至點名音樂人馬世芳為一口飯吃支持民進黨。此外，他還稱因為蔡英文、蕭美琴、陳菊都沒有子女、賴清德把兒子送美國，所以對下一代不會想太多，「覺醒吧！台灣人，為了下一代」。羅大佑的言論引起軒然大波，蔡英文在臉書發文表示，雖然沒生小孩，但當總統時的最大希望是留下更好的台灣，「用盡全力，守護台灣的每一個孩子」。台北101董事長賈永婕兩度發文砲轟羅大佑「可怕的老舊思維」、「守護下一代，不是只有身為父母的人才有責任；愛台灣，是一種心意」。不過，蔣萬安受訪時，卻沒針對這部分進行批判，僅以「振聾發聵」、展現文化人應有風骨等字眼，來表達認同羅大佑批評執政黨的說法。因此，遭外界質疑「只看片段就盲挺」，甚至被認為在暗諷黨內沒結婚或生小孩的洪秀柱、鄭麗文、楊瓊瓔、游淑慧、陳玉珍、沈智慧、柳采葳、徐巧芯等人。晚上蔣萬安親上火線解釋，不管有沒有結婚、生子的女性都可以做好兒少政策，不能用「結婚生育」作為判斷單身女性對國家貢獻的標準。這10年來，台灣少子化越來越嚴重，新生兒人數剩不到10萬、青少年自殺率翻倍、吸毒年齡層比例下降、教育界的老師或國軍弟兄姐妹選擇離開人世。面對這樣的現象，民眾其實想看到政府能拿出實際政治工具或辦法來解決問題，讓社會環境更好。「我始終相信，現在不管地方或中央，其實都還有一個空間的。」針對早上說的「「振聾發聵、展現文化人應有風骨」，蔣萬安說，他贊成的是羅大佑的批評，因為行政權不斷擴張、（對三讀法案）不副署、甚至在去年發動大罷免，完全傷害台灣的民主，「這一點我認為應該要受到嚴厲的批判」。