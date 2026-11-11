女星梁云菲外貌冶豔、性格直率，收穫不少死忠粉絲，3年前爆發私密影片外流的她，一度經歷極度煎熬、逃避現實的日子，如今梁云菲選擇用創作面對過去的傷痛，她把當年的私密片截圖製成可以蒐藏的卡牌並限量販售，「對我而言這張卡牌不只是紀念，更是一種重新取回敘事權的方式。」一番發言贏得網友激賞，「跟自己和解，真的很令人佩服。」
外流影像製成卡牌 梁云菲不試圖重新修飾那段經歷
今（11）日梁云菲在IG發文表示，過去自己的私人性愛影像在未經同意的情況下外流，對她而言不只是一段影像的曝光，更是一段失去選擇權與控制權的過程，她花了很長的時間，才學會重新面對這件事，而今天自己決定用創作回應過去，也就是直接把當年的外流影像截圖製作成精美的蒐藏卡牌，「沒有刻意迴避，也不試圖重新修飾那段經歷」。
從被觀看成為決定影像意義的人 梁云菲奪回敘事權
梁云菲說，自己想記錄的不只是影像本身，而是自己如何從被觀看的人，重新成為決定影像意義的人，「過去我無法決定那些影像如何被傳播，現在我可以決定它們如何被重新詮釋，當一段私人記憶被轉化為實體收藏，它承載的便不再只是過去的事件，也包含了我此刻賦予它的意義。」
文末，梁云菲表示，對她而言這張卡牌不只是紀念，更是一種重新取回敘事權的方式，「當我選擇直視脆弱，便不再由脆弱定義自己」。貼文一發布，大批網友湧入讚賞：「與自己和解，不再被脆弱束縛，戰勝所有，妳是最棒的」、「好勇敢，真的，超喜歡妳的」、「脆弱的另一面也是極致的堅強」、「只有妳可以戰勝妳自己」、「依然很美，性感到不行！」
資料來源：梁云菲IG
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今（11）日梁云菲在IG發文表示，過去自己的私人性愛影像在未經同意的情況下外流，對她而言不只是一段影像的曝光，更是一段失去選擇權與控制權的過程，她花了很長的時間，才學會重新面對這件事，而今天自己決定用創作回應過去，也就是直接把當年的外流影像截圖製作成精美的蒐藏卡牌，「沒有刻意迴避，也不試圖重新修飾那段經歷」。
梁云菲說，自己想記錄的不只是影像本身，而是自己如何從被觀看的人，重新成為決定影像意義的人，「過去我無法決定那些影像如何被傳播，現在我可以決定它們如何被重新詮釋，當一段私人記憶被轉化為實體收藏，它承載的便不再只是過去的事件，也包含了我此刻賦予它的意義。」
文末，梁云菲表示，對她而言這張卡牌不只是紀念，更是一種重新取回敘事權的方式，「當我選擇直視脆弱，便不再由脆弱定義自己」。貼文一發布，大批網友湧入讚賞：「與自己和解，不再被脆弱束縛，戰勝所有，妳是最棒的」、「好勇敢，真的，超喜歡妳的」、「脆弱的另一面也是極致的堅強」、「只有妳可以戰勝妳自己」、「依然很美，性感到不行！」
資料來源：梁云菲IG