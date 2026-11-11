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▲這張號稱是黃仁勳在醜聞曝光後「首度公開現身」的照片在社群平台上瘋傳，但其實是AI假造的。（圖／翻攝自IG）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳因捲入疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）的婚外情風暴，成為全球輿論焦點。一張號稱是黃仁勳在醜聞曝光後「首度公開現身」的照片在社群平台上瘋傳，照片中黃仁勳換上風格張揚、滿佈金屬鉚釘的奢華皮衣，引發網民熱議。然而，輝達發言人明確澄清表示，照片是假的。根據《CNN》報導，在網傳的假照片中，黃仁勳身穿的鉚釘皮衣被時尚迷認出，疑似是知名設計師斯萊曼（Hedi Slimane）執掌聖羅蘭（Saint Laurent）創意總監時期的經典單品。然而，這張照片事實上是由黃仁勳今年6月抵達首爾金浦國際機場時的真實照片，透過AI工具修改而成。報導直言，鑑於輝達正是推動全球AI發展的關鍵巨頭，在自家執行長深陷婚外情醜聞時，AI偽造照片在社群網路瘋傳，突顯了現今AI時代下「真假難辨」的困境，格外具有諷刺意味。這張假照片之所以能迅速引發討論，很大程度上是因為照片中的穿搭保留了黃仁勳標誌性的「皮衣元素」。與蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的黑色高領衫類似，黃仁勳選擇皮衣作為自己的「制服」，將其塑造為個人標誌。黃仁勳曾透露，自己擁有近30至40件皮衣，並笑稱「黑色代表沒有選擇。這意味著少做一個決定、少處理一件事。其他人可能每天早上要做出3到4個穿搭決定，我直接把這項任務剔除，這太棒了」。黃仁勳偶爾也會嘗試不同變化，例如在2026年國際消費電子展專題演講中身穿蜥蜴皮紋路的特殊款皮衣。今年早些時候，蘇富比（Sotheby's）甚至拍賣了一件被稱為「執行長制服」與「仁勳夾克」的Tom Ford皮衣，描述其為「象徵其真實、獨創、堅持、勇氣與喜悅的領導風格」，皮衣最終以近100萬美元成交，高出預估價近一倍。黃仁勳過去於2023年接受訪問時曾透露，自己的皮衣標誌性穿搭其實全出自妻女之手，「我很開心我的妻子和女兒幫我打理穿著」。隨著婚外情醜聞延燒，黃仁勳未來或許將不得不自行打點日常穿著。