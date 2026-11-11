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漢神百貨持續擴大國際精品品牌版圖，隨著Hermès、Cartier等國際精品於今年全新開幕，加上ROLEX、高登鐘錶及日本職人眼鏡品牌金子眼鏡全台百貨首店進駐，百貨整體購物體驗再升級。迎接11/19~12/20週年慶，今年業績目標上看30.5億元，展現精品布局與周年慶買氣雙引擎動能。漢神百貨表示，「最齊全的精品購物殿堂」已經成為漢神百貨的代名詞，除了商品面的優勢之外，今年週年慶最受矚目的重點，莫過於總抽獎最大獎為長榮航空不限航點的「20萬機票金」。更特別於11/18舉辦VIP DAY，讓持邀請函貴賓可搶先享受週年慶各式專屬優惠。除了滿仟送佰回饋，漢神會員禮今年以「時尚移動」為主題，推出兼具實用與質感的三款會員好禮，包括時尚折疊後背包、隨興悠閒收納椅及品味隨行咖啡杯。而週年慶期間為強化精品陣容，更引進多家南部獨家精品快閃店，其中包含來自義大利米蘭的頂級皮件Valextra，將於11/18~11/22優雅快閃；而來自法國的頂級聲學品牌DEVIALET也從即日起至明年二月登場；而百年瑞典皇室御用寢具Hästens海絲騰，也將於11/13~12/20打造奢華睡眠體驗。此外，獲得「世界50最佳餐廳」全球最佳甜點主廚殊榮的法國頂級甜點品牌「Pierre Hermé Paris」，以及有60年歷史、以輕盈不膩口的古早味鮮奶油與黑森林蛋糕聞名的紅葉蛋糕，則是能滿足饕客味蕾的食尚Pop-up Store ；而今年九月全新開幕的LOPIA PREMIO全球首店，在週年慶期間更是推出許多獨家精選品項。