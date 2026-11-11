我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身為「萬人迷」王光輝之子，王威晨自2015年選秀第13輪加盟兄弟後，以極具辨識度的擊球技巧與頂級三壘守備成為黃衫軍連霸時期的基石。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）

▲統一7-ELEVEn獅球星陳傑憲在2021年繳出128安、3轟、打擊率.325、OPS值.810；2022年敲出126安、6轟、打擊率.309、OPS值.802。（圖/記者朱永強攝，2026.11.02）

▲中信兄弟張正偉在2013年敲出124安、0轟、打擊率.308、OPS值.712，月薪為17萬元。（圖／記者葉政勳攝）。

中信兄弟當家球星兼隊長王威晨正式宣告行使自由球員（FA）權利，成為2026年中職自由市場唯一投入的超級大物，現年35歲的王威晨剛走完與兄弟簽訂的2年複數年合約（月薪84萬元、年薪約1008萬元），近兩季敲出202支安打、88分打點、2轟的成績。近年中職薪資飆漲，回顧中職過往具備高打擊率、安打製造機特質且長打率偏平穩的打者，年薪在這十年快速飛升，10年前的張正偉、林智平大約20萬出頭，之後陳傑憲5年後達到50萬，如今又一個5年的王威晨已超過80萬，翻了將近4倍。身為「萬人迷」王光輝之子，王威晨自2015年選秀第13輪加盟兄弟後，以極具辨識度的擊球技巧與頂級三壘守備成為黃衫軍連霸時期的基石。檢視他近兩季的攻擊數據：2025年出賽96場敲出100支安打、1發全壘打、41分打點，打擊率.293、上壘率.341、長打率.355、OPS值.696；2026年出賽100場敲出102支安打、1轟、47分打點，打擊率.292、上壘率.349、長打率.361、OPS值.710。即便隨著年齡增長盜壘產量有所減少，但王威晨在被三振率極低（本季僅33K）、安打產能穩定維持在百安門檻的精準打擊特質，依舊是中職極具威脅性的頂級前段棒次，加上出色的隊長領導力，為他投入自由市場奠定了扎實的議價籌碼。若對照中職過往打擊型態相近——同樣以「高安打產量、穩定上壘、短程安打為主且長打偏少」的幾位代表性打者，其歷史數據與薪資單走向可作為重要參考。統一7-ELEVEn獅球星陳傑憲在2021年繳出128安、3轟、打擊率.325、OPS值.810；2022年敲出126安、6轟、打擊率.309、OPS值.802。2021年ㄊ他的月薪為51萬元（年薪612萬元），2022年調升至57萬元（年薪684萬元）。張正偉在2013年效力於中信兄弟（兄弟象），他在2013年敲出124安、0轟、打擊率.308、OPS值.712，月薪為17萬元；2014年敲出154安、3轟、打擊率.320、OPS值.779，月薪調升至21萬元（年薪252萬元）。林智平在2014年繳出103安、1轟、31次盜壘、打擊率.275、OPS值.662，他的月薪為15.5萬元；2015年擊出113安、4轟、32次盜壘、打擊率.305、OPS值.757，2015年調升至22萬元（年薪264萬元）。對比張正偉與林智平在十年前的薪資水準，近年來中職薪資結構伴隨球隊擴編至六隊、自由球員制度成熟以及球團投資規模擴大，頂級球星的薪資天花板已大幅抬升。以陳傑憲在2021至2022年突破50萬級距為例，王威晨在行使FA前最後一年的月薪即已高達84萬元（年薪1008萬元）。儘管35歲的年齡會讓球團在給予長約年限時更加謹慎，但以王威晨近兩季長打率與上壘率維持在.350至.360區間、OPS值穩定在.700上下，且單季穩定保底百安的輸出效率，加上FA市場的競逐溢價效應，王威晨在即將到來的新合約中，相當有機會爭取到平均月薪80萬至85萬元、甚至超過原薪以上的2至3年複數年合約。王威晨在宣告FA後強調，行使權利是對自身長期穩定貢獻的肯定，也期盼對球員職涯與職棒環境皆能帶來正面意義。中信兄弟球團已明確表態尊重並積極洽談續約，。