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旅美日籍球星鈴木誠也今年季末與芝加哥小熊隊結束5年合約，正式成為自由球員，多支美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）球隊展現積極網羅的意願。雖然小熊隊仍有機會端出大型合約簽回鈴木，但他今（11）日在個人社群以全英文發表長文，感謝小熊隊球迷陪他走過美好的5年，也感謝芝加哥接納他與家人。鈴木的發文，除了對小熊球迷的感謝，更被視為一篇形同道別的感言。現年32歲的鈴木誠也，於2022年與小熊隊簽下5年8500萬美元合約，本季正式走完最後一年，球季結束後已正式成為自由球員。儘管小熊隊向他開出了一年2315萬美元的合格報價（Qualifying Offer），但外界普遍認為他極可能予以拒絕。由於今年休賽季自由球員市場上的優秀打者屈指可數，使得鈴木誠也的行情水漲船高，據傳多倫多藍鳥隊、西雅圖水手隊等多支球隊均已展現出積極網羅的意願。鈴木必須在11月17日前決定是否接受合格報價，若拒絕，小熊隊仍有可能端出大型合約將鈴木簽回，但鈴木卻在個人社群上以「To all the Cubs fans（給所有小熊球迷）」為開頭，發表了這篇全英文的深情告白。鈴木表示，「謝謝大家，讓我在這個賽季度過了一段美妙的時光。對於你們所給予的龐大支持與深厚愛意，我由衷致上最深的謝意。」鈴木感性表示，「謝謝你們陪伴我走過這無比美好的5年。美麗的球場、最棒的球迷、並肩作戰的隊友，以及能穿上小熊隊球衣這件事，所有的一切我都深懷感激，這將是我一生珍藏的寶貴回憶。同時，也非常感謝大家溫暖地接納了我的家人，我的家人也和我一樣深深愛著芝加哥，感謝大家給予的所有關愛與支持。」他坦言，雖然未來還有許多未知的事物在等待著，但當那一刻到來時，很期待能再次與大家分享更多消息，「再次感謝大家這個賽季的支持，這份感激之情實在難以言喻。謝謝你們，小熊球迷！」在10月小熊隊於外卡系列賽不敵聖地牙哥教士隊、球季宣告結束時，鈴木誠也曾回顧在芝加哥征戰5年的心路歷程，「待了5年終究會產生深厚感情，真的覺得這是一座很棒的城市，家人當然也早已習慣並非常喜愛芝加哥。」而談及2027年以後的新合約去向時，他也直言，「能讓家人安心生活的地方應該是最優先的考量。畢竟有了孩子，私生活若有不安，我認為最容易對打球造成影響，因此我會把這一點列為關鍵重點來做出決定。」