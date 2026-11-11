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談判僅2小時即結束

在阿布達比舉行的美俄烏三方會談已經結束，美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）表示，他將與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）於明日（12日）前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談，之後將飛往都柏林與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，試圖在持續近5年的俄烏戰爭中尋求外交突破。綜合外媒報導，美俄烏阿布達比三方會談歷時兩天，代表美國與會的庫許納在會後記者會上表示，「威特科夫與我明天將前往莫斯科會見普丁總統，針對今天的討論內容進行梳理，並試圖在某些議題上取得更多進展，因為我們在其中看到了一絲曙光與契機」。庫許納雖未在川普政府內擔任官方職務，卻一直扮演美國外交特使的關鍵角色。他指出，此行的重點包括敲定人道主義援助細節、推動交換戰俘，並試圖將歐洲國家納入未來的和談架構中，但納入歐洲一直是莫斯科強烈排斥的談判模式。庫許納表示結束莫斯科行程後，特使團將轉往愛爾蘭都柏林，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。庫許納強調，「屆時我們將向澤倫斯基總統簡報阿布達比的會談成果，並進一步探討今天提出的各項和平構想」。週三的三方會談僅持續不到兩小時便宣告結束，突顯出彼此的重大分歧依舊難解。俄方首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）會後語帶保留地表示，「在某些領域我們達成了共識，但在其他領域則不然。可以確定地是，這項對話仍會持續下去」。烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）則向美方特使的調停努力表達感謝，並提及雙方在安全保障等特定議題上確實取得了些許進展。然而，烏克蘭另一位談判代表阿哈米亞（Davyd Arakhamia）則坦言，俄方代表團顯然帶著「極為嚴苛且僵化的指令」坐上談判桌。阿哈米亞表示，「我從2022年起就參與這項和平進程，我可以客觀地說，這是最艱難的談判之一」。澤倫斯基則表示，他樂見談判取得任何可能的進展，但同時澤倫斯基強調自己告訴美國代表，烏克蘭是「我們的國家，不是房地產」。隨著俄烏戰爭持續，川普政府近期顯著加大了斡旋力道。然而，川普近幾週來對莫斯科展現出的大幅讓步姿態，已在歐洲各國引發不安與疑慮。儘管美方特使團積極奔走，但在俄方立場堅硬、歐洲盟友擔憂及烏克蘭同樣堅持底線的多方拉鋸下，這場歷史性的和平斡旋最終能否取得突破，仍待觀察。