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時間 客隊 主隊 盤口讓分／大小分 焦點觀賽重點 08:00 華盛頓巫師 印第安那溜馬 溜馬-2.5（226.5） 溜馬主場迎戰戴維斯坐鎮的巫師軍團 08:00 克里夫蘭騎士 紐約尼克 尼克-4.5（221.5） 豪取4連勝的衛冕軍尼克主場力抗騎士 08:00 波士頓塞爾提克 多倫多暴龍 塞爾提克-7.5（215.5） 東區龍頭綠衫軍背靠背出戰強碰暴龍 09:00 聖安東尼奧馬刺 芝加哥公牛 馬刺-15.5（238.5） 文班亞馬率9連勝黑衫軍強勢踢館風城 09:00 丹佛金塊 曼菲斯灰熊 金塊-3.5（229.5） 西區前段班硬碰硬，金塊客場力求突破 09:00 洛杉磯湖人 密爾瓦基公鹿 湖人-12.5（230.5） 湖人作客密爾瓦基，痛擊苦吞7連敗的公鹿 09:00 布魯克林籃網 紐奧良鵜鶘 鵜鶘-4.5（229.5） 普爾面對前東家體系尋求主場強勢反彈 10:00 奧蘭多魔術 猶他爵士 魔術-3.5（214.5） 9連敗爐主爵士背靠背主場力抗強敵魔術 10:30 金州勇士 休士頓火箭 火箭-6.5（221.5） 焦點大戰！柯瑞大戰KD，勇士力拚9連勝 11:00 奧克拉荷馬雷霆 波特蘭拓荒者 雷霆-1.5（225.5） 雷霆背靠背續戰波特蘭展開復仇對決

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NBA例行賽明（12）日迎來10場精采大亂鬥，上午10時30分在豐田中心進行金州勇士隊作客挑戰休士頓火箭隊。勇士在開季3連敗後上演驚奇大逆襲，目前拉出一波全聯盟最長的8連勝，戰績來到8勝3負高居西區第4。明日勇士將迎來延續連勝的最大考驗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）將率隊正面迎戰同樣打出8勝3負強勢開局、由昔日冠軍搭檔杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的休士頓火箭，ESPN勝率僅給出32.8%。《NOWNEWS》也整理賽程、比賽分析和盤口提供讀者參考。勇士近期團隊氣勢如虹，日前以51分狂勝鵜鶘締造隊史紀錄，成為聯盟歷史首支開季0勝3敗後飆出8連勝的隊伍。然而明日客場出征休士頓，美媒與各大賭盤卻一面倒傾向火箭；根據ESPN數據模型預測，火箭主場勝率高達67.2%，勇士僅有32.8%，國際盤口更開出火箭讓6.5分、大小分221.5分的深盤。這場比賽的最大看點莫過於柯瑞與老隊友杜蘭特的昔日浪花王朝兄弟重逢。兩人在各自率領球隊打出8勝3負戰績下正面硬碰硬，無論是戰術博弈或巨星對決都極具看頭；傷兵方面，火箭兩大禁區中鋒卡佩拉（Clint Capela，腳踝）與亞當斯（Steven Adams，小腿）確定高掛免戰牌，而勇士陣中巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、穆迪（Moses Moody）與理查德（Will Richard）持續因傷缺陣，後場大鎖裴頓二世（Gary Payton II）則列為每日觀察名單，雙方輪替深度考驗將成為勝負分野。除了勇士大戰火箭，明日賽事同樣火花四射：登上東區第一的塞爾提克隊將展開背靠背賽程作客多倫多暴龍隊，盤口開出綠衫軍讓7.5分；遭遇9連敗墊底的爵士隊則在主場迎戰魔術隊力圖止血；近期狀態火燙的馬刺隊在文班亞馬（Victor Wembanyama）率領下客場出戰公牛隊，讓分幅度高達15.5分；而苦吞7連敗跌入東區爐主的公鹿隊，則將在主場迎戰唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人隊。