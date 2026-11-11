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韓國男神金秀賢和已故女星金賽綸的風波尚未落幕，今（11）日金秀賢以證人身分出席YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義涉及誹謗及偽造證據案的刑事庭審，金世義在庭上主張無罪，堅稱自己公開的金賽綸音檔並不是AI變造，情緒相當激動。據韓媒報導，金秀賢今天下午低調現身首爾中央地方法院庭，就YouTube頻道《橫豎研究所》負責人金世義涉嫌誹謗及偽造證據案作證，庭審中，金世義情緒激動否認所有指控，堅稱先前公開的已故女星金賽綸錄音檔絕非AI變造、主張自己無罪。金世義引述去年高麗大學鑑識報告，指出錄音檔建立於2025年1月10日，當時金賽綸依然在世且人住在美國紐澤西州，自己是在同年3月10日才在節目中爆料，不可能提前以AI變造錄音檔，他同時抱怨起訴書內容變更，且自從5月被羈押以來就沒辦法蒐集、採訪有利自己的資料。報導指出，金世義被安排在另一間聆聽室聽取證詞，與金秀賢並沒有面對面對質，雖然金世義有要求直接向金秀賢提問，但被法官裁定必須透過辯護律師進行，此外，金世義在陳述時因為情緒激動提高音量，遭法官制止時更當庭回嗆「馬上就講完了！請不要打斷我」。金世義還表示，遭到羈押後被貼上罪犯的標籤，變成人人撻伐的惡魔，強調自己沒有犯罪，他的委任律師也表示，金世義所陳述的事實並非不實資訊，並堅持主張金賽綸在未成年時期和金秀賢交往是鐵錚錚的事實。