Uber Eats外送「王品買一送一」爆紅！怎麼點餐最好吃？不只常勝軍青花驕「驕心涼拌酸辣粉」套餐，這次鐵粉推薦原燒「醬燒豬丼」才90元有找，和牛涮「和牛丼飯」、藝奇「海陸雙拼釜飯」、西堤「西西里海鮮飯」也都有好評。《NOWNEWS今日新聞》整理16大品牌菜單優惠價格、活動到什麼時候、滿額折扣免優惠碼一次掌握。

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王品買一送一爆紅推薦菜單！燒肉丼飯才90元　青花驕、和牛涮速看

王品集團旗下16大品牌，再次合作外送平台Uber Eats開吃「王品買一送一」，粉絲開箱菜色在Threads上掀起熱論。《NOWNEWS今日新聞》海巡眾人評價推薦菜單。

除了常勝軍青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」保持水準，圈粉超多人狂推「真的好好吃」、「真的會有這價格可以耶的感覺」。也有粉絲大讚「中午吃原燒，一個燒肉丼飯不到100塊」。

不少人點名，這次「西堤的（西西里海鮮飯）也很讚 有蝦蝦跟珠貝」、「西堤我心中第一」；藝奇「浮誇海陸雙拼釜飯」也有人大推。

▲「王品買一送一」Uber Eats外送優惠，青花驕「驕心涼拌酸辣粉」稱霸。（圖／讀者提供）
▲「王品買一送一」Uber Eats外送優惠，青花驕「驕心涼拌酸辣粉」稱霸。（圖／讀者提供）
王品買一送一！石二鍋、青花驕、肉次方　16品牌菜單速看

王品集團表示，即日起至11月17日，活動期間透過Uber Eats外送平台，點購旗下品牌指定品項即享「買一送一」優惠。

提醒大家，單筆限購兩組；以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。

王品買一送一Uber Eats外送優惠菜單

◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元

◾️西堤牛排：西西里海鮮飯「買一送一」298元

◾️藝奇 日式料理：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元

◾️就饗 鐵板燒：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元

◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元

◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元

◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元

◾️和牛涮：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元

◾️尬鍋：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元

◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元

◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元

◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元

◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元

◾️肉次方：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元

◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元

◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元

滿額折扣免優惠碼！

活動期間還有消費滿額折扣，王品表示，滿499元折50元、滿699元折80元。消費者無需領券、也免優惠碼，訂單達指定滿額門檻即自動折抵。

11/4~11/17指定品項買一送一

品牌

指定品項內容

折扣金額

王品

比利時巧克力莓果蛋糕

$158

西堤

西西里海鮮飯

$298

藝奇

浮誇海陸雙拼釜飯

$300

就饗

鐵板雪花牛肉片+蔥蛋

$316

品田牧場

大阪燒豚丸拚唐揚雞

$299

聚鍋

和風昆布雪花豬肉鍋

$258

青花驕

驕心涼拌酸辣粉套餐

$249

和牛涮

極上和牛丼飯(大盛)

$239

尬鍋

梅花豬肉石頭即享鍋

$278

享鴨

芋香鴨絲米粉個人餐

$359

莆田

御饌海南雞餐

$438

丰禾

起家雞獨享餐

$429

丰禾

梅汁梅花肉獨享餐

$429

原燒

嚴選醬燒豬丼

$179

肉次方

義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組(附優酪思果乳)

$223

石二鍋

檸檬冬瓜冰沙

$39

12MINI

黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐(附滷肉飯)

$319
樂雅樂：第二份111元！雙11優惠繼續吃

而日本家庭餐廳樂雅樂，迎接雙11購物節，即日起至11月13日，兩人同行，點購日式御膳系列「蔥鹽燒牛排御膳、和風照燒牛排御膳、帆立貝牛排海陸御膳、香煎鮭魚排御膳、嫩煎鯖魚御膳、薑汁豬排御膳、和風照燒雞肉御膳、和風酥炸豬排御膳」任一餐點，即享第二份指定御膳111元優惠，指定品項為「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」。

11月11日至11月30日，凡至樂雅樂店內點購任一主餐，還可以優惠價299元加購「日本秋田和牛60g」乙份（原價800元），每份主餐限加購乙份。

▲雙11優惠樂雅樂「第二份111元」。（圖／樂雅樂提供）
▲雙11優惠樂雅樂「第二份111元」。（圖／樂雅樂提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...