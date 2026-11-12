Uber Eats外送「王品買一送一」爆紅！怎麼點餐最好吃？不只常勝軍青花驕「驕心涼拌酸辣粉」套餐，這次鐵粉推薦原燒「醬燒豬丼」才90元有找，和牛涮「和牛丼飯」、藝奇「海陸雙拼釜飯」、西堤「西西里海鮮飯」也都有好評。《NOWNEWS今日新聞》整理16大品牌菜單優惠價格、活動到什麼時候、滿額折扣免優惠碼一次掌握。
王品買一送一爆紅推薦菜單！燒肉丼飯才90元 青花驕、和牛涮速看
王品集團旗下16大品牌，再次合作外送平台Uber Eats開吃「王品買一送一」，粉絲開箱菜色在Threads上掀起熱論。《NOWNEWS今日新聞》海巡眾人評價推薦菜單。
除了常勝軍青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」保持水準，圈粉超多人狂推「真的好好吃」、「真的會有這價格可以耶的感覺」。也有粉絲大讚「中午吃原燒，一個燒肉丼飯不到100塊」。
不少人點名，這次「西堤的（西西里海鮮飯）也很讚 有蝦蝦跟珠貝」、「西堤我心中第一」；藝奇「浮誇海陸雙拼釜飯」也有人大推。
王品買一送一！石二鍋、青花驕、肉次方 16品牌菜單速看
王品集團表示，即日起至11月17日，活動期間透過Uber Eats外送平台，點購旗下品牌指定品項即享「買一送一」優惠。
提醒大家，單筆限購兩組；以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。
王品買一送一Uber Eats外送優惠菜單
◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元
◾️西堤牛排：西西里海鮮飯「買一送一」298元
◾️藝奇 日式料理：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元
◾️就饗 鐵板燒：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元
◾️尬鍋：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元
◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元
◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元
◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元
◾️肉次方：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元
◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元
滿額折扣免優惠碼！
活動期間還有消費滿額折扣，王品表示，滿499元折50元、滿699元折80元。消費者無需領券、也免優惠碼，訂單達指定滿額門檻即自動折抵。
11/4~11/17指定品項買一送一
樂雅樂：第二份111元！雙11優惠繼續吃
而日本家庭餐廳樂雅樂，迎接雙11購物節，即日起至11月13日，兩人同行，點購日式御膳系列「蔥鹽燒牛排御膳、
和風照燒牛排御膳、帆立貝牛排海陸御膳、香煎鮭魚排御膳、 嫩煎鯖魚御膳、薑汁豬排御膳、和風照燒雞肉御膳、 和風酥炸豬排御膳」任一餐點，即享第二份指定御膳111元優惠， 指定品項為「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」。
11月11日至11月30日，
凡至樂雅樂店內點購任一主餐，還可以優惠價299元加購「 日本秋田和牛60g」乙份（原價800元）， 每份主餐限加購乙份。
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王品集團旗下16大品牌，再次合作外送平台Uber Eats開吃「王品買一送一」，粉絲開箱菜色在Threads上掀起熱論。《NOWNEWS今日新聞》海巡眾人評價推薦菜單。
除了常勝軍青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」保持水準，圈粉超多人狂推「真的好好吃」、「真的會有這價格可以耶的感覺」。也有粉絲大讚「中午吃原燒，一個燒肉丼飯不到100塊」。
不少人點名，這次「西堤的（西西里海鮮飯）也很讚 有蝦蝦跟珠貝」、「西堤我心中第一」；藝奇「浮誇海陸雙拼釜飯」也有人大推。
王品集團表示，即日起至11月17日，活動期間透過Uber Eats外送平台，點購旗下品牌指定品項即享「買一送一」優惠。
提醒大家，單筆限購兩組；以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。
王品買一送一Uber Eats外送優惠菜單
◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元
◾️西堤牛排：西西里海鮮飯「買一送一」298元
◾️藝奇 日式料理：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元
◾️就饗 鐵板燒：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元
◾️尬鍋：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元
◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元
◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元
◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元
◾️肉次方：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元
◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元
滿額折扣免優惠碼！
活動期間還有消費滿額折扣，王品表示，滿499元折50元、滿699元折80元。消費者無需領券、也免優惠碼，訂單達指定滿額門檻即自動折抵。
11/4~11/17指定品項買一送一
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品牌
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指定品項內容
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折扣金額
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王品
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比利時巧克力莓果蛋糕
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$158
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西堤
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西西里海鮮飯
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$298
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藝奇
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浮誇海陸雙拼釜飯
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$300
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就饗
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鐵板雪花牛肉片+蔥蛋
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$316
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品田牧場
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大阪燒豚丸拚唐揚雞
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$299
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聚鍋
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和風昆布雪花豬肉鍋
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$258
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青花驕
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驕心涼拌酸辣粉套餐
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$249
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和牛涮
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極上和牛丼飯(大盛)
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$239
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尬鍋
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梅花豬肉石頭即享鍋
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$278
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享鴨
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芋香鴨絲米粉個人餐
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$359
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莆田
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御饌海南雞餐
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$438
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丰禾
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起家雞獨享餐
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$429
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丰禾
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梅汁梅花肉獨享餐
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$429
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原燒
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嚴選醬燒豬丼
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$179
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肉次方
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義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組(附優酪思果乳)
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$223
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石二鍋
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檸檬冬瓜冰沙
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$39
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12MINI
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黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐(附滷肉飯)
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$319
而日本家庭餐廳樂雅樂，迎接雙11購物節，即日起至11月13日，兩人同行，點購日式御膳系列「蔥鹽燒牛排御膳、
11月11日至11月30日，