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王品買一送一爆紅推薦菜單！燒肉丼飯才90元 青花驕、和牛涮速看

▲「王品買一送一」Uber Eats外送優惠，青花驕「驕心涼拌酸辣粉」稱霸。（圖／讀者提供）

王品買一送一！石二鍋、青花驕、肉次方 16品牌菜單速看

王品買一送一Uber Eats外送優惠菜單

滿額折扣免優惠碼！

11/4~11/17指定品項買一送一

品牌 指定品項內容 折扣金額 王品 比利時巧克力莓果蛋糕 $158 西堤 西西里海鮮飯 $298 藝奇 浮誇海陸雙拼釜飯 $300 就饗 鐵板雪花牛肉片+蔥蛋 $316 品田牧場 大阪燒豚丸拚唐揚雞 $299 聚鍋 和風昆布雪花豬肉鍋 $258 青花驕 驕心涼拌酸辣粉套餐 $249 和牛涮 極上和牛丼飯(大盛) $239 尬鍋 梅花豬肉石頭即享鍋 $278 享鴨 芋香鴨絲米粉個人餐 $359 莆田 御饌海南雞餐 $438 丰禾 起家雞獨享餐 $429 丰禾 梅汁梅花肉獨享餐 $429 原燒 嚴選醬燒豬丼 $179 肉次方 義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組(附優酪思果乳) $223 石二鍋 檸檬冬瓜冰沙 $39 12MINI 黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐(附滷肉飯) $319

樂雅樂：第二份111元！雙11優惠繼續吃

和風照燒牛排御膳、帆立貝牛排海陸御膳、香煎鮭魚排御膳、 嫩煎鯖魚御膳、薑汁豬排御膳、和風照燒雞肉御膳、 和風酥炸豬排御膳」任一餐點，即享第二份指定御膳111元優惠， 指定品項為「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」。



11月11日至11月30日， 凡至樂雅樂店內點購任一主餐，還可以優惠價299元加購「 日本秋田和牛60g」乙份（原價800元）， 每份主餐限加購乙份。



▲雙11優惠樂雅樂「第二份111元」。（圖／樂雅樂提供）



Uber Eats外送「王品買一送一」爆紅！怎麼點餐最好吃？不只常勝軍青花驕「驕心涼拌酸辣粉」套餐，這次鐵粉推薦原燒「醬燒豬丼」才90元有找，和牛涮「和牛丼飯」、藝奇「海陸雙拼釜飯」、西堤「西西里海鮮飯」也都有好評。《NOWNEWS今日新聞》整理16大品牌菜單優惠價格、活動到什麼時候、滿額折扣免優惠碼一次掌握。王品集團旗下16大品牌，再次合作外送平台Uber Eats開吃「王品買一送一」，粉絲開箱菜色在Threads上掀起熱論。《NOWNEWS今日新聞》海巡眾人評價推薦菜單。除了常勝軍青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」保持水準，圈粉超多人狂推「真的好好吃」、「真的會有這價格可以耶的感覺」。也有粉絲大讚「中午吃原燒，一個燒肉丼飯不到100塊」。不少人點名，這次「西堤的（西西里海鮮飯）也很讚 有蝦蝦跟珠貝」、「西堤我心中第一」；藝奇「浮誇海陸雙拼釜飯」也有人大推。提醒大家，單筆限購兩組；以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元：西西里海鮮飯「買一送一」298元：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元：御饌海南雞餐「買一送一」438元：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元消費者無需領券、也免優惠碼，訂單達指定滿額門檻即自動折抵。而日本家庭餐廳樂雅樂，迎接雙11購物節，即日起至11月13日，兩人同行，點購日式御膳系列「蔥鹽燒牛排御膳、