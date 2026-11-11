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韓國演員韓秀娥近日公開跟aespa成員Karina私下交情相當好，透露兩人不僅會一起洗澡，私下還會叫對方老婆，甚至天天見面將近一年，不過相關發言卻引起爭議，粉絲認為韓秀娥是在消費朋友的熱度，對她發起了不少攻擊。韓秀娥近日在YouTube節目透露，自己與Karina是透過ITZY留真牽線認識，想不到兩人見面後一拍即合，後來不僅常常吃飯聊天，Karina工作結束後也常常到她家作客，甚至兩人見面頻率高到自己的媽媽都問說：「她不用忙嗎？」接著韓秀娥分享，自己跟Karina私下會叫對方「老婆」，她曾問Karina覺得兩人什麼時候開始變得親近，想不到Karina居然回應，「一起洗澡的時候」、「想要一直跟姊姊一起吃飯的時候」，可見兩人真的關係非常好。然而好友日常曝光後，部分Karina粉絲認為韓秀娥一直在節目中聊Karina，是在消費自己的朋友，紛紛到她的社群留下謾罵話語；不過也有許多網友認為沒什麼，兩個人本來就是好朋友，聊聊生活中幸福的瞬間是很合理的事，不需要對自家偶像有太多佔有慾。