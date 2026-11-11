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化痰藥直接撒地瓜球！引發用藥安全疑慮

▲連鎖地瓜球業者「可以可以地瓜球」近日在粉絲專頁發布一段影片，竟將俗稱「小鳥藥粉」的化痰藥物「愛克痰」直接撒在地瓜球上。（圖／翻攝業者臉書）

非藥商不得刊登藥物廣告！違者最高罰500萬元

搞笑影片緊急下架！負責人錄影鞠躬致歉

連鎖地瓜球品牌「可以可以地瓜球」日前在粉絲專頁發布搞笑影片，將知名化痰藥「愛克痰」（俗稱小鳥藥粉）直接撒在地瓜球上，餵給感冒的店員吃，還笑稱「誰說咳嗽不能吃炸的？」影片曝光後引發爭議，嘉義縣衛生局接獲通報，已調查是否涉及違反《藥事法》。業者第一時間下架影片，負責人今（11）日也親自錄影，公開鞠躬道歉，表示當初拍攝時沒有想太多，單純只是想以「搞笑」方式製造影片效果，沒想到會引發反彈。本次引發爭議影片中，店家撕開一包愛克痰，將藥粉直接撒在地瓜球上，外觀看起來宛如一般調味粉，接著找來店員試吃，引起網友質疑。食藥署指出，愛克痰常見主要成分為乙醯半胱胺酸（Acetylcysteine），作用是降低呼吸道黏液黏稠度，幫助痰液排出，屬於醫師、藥師指示用藥，並非食品。食藥署提醒，愛克痰顆粒劑型應依照藥品仿單指示，先溶於水中再服用，不應直接添加在食物中，以免造成喉嚨刺激、嗆咳等不適。依《藥事法》第65條規定，非藥商不得為藥物廣告，違者可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰。不過，業者發布的影片是否構成藥物廣告，仍須由主管機關依個案內容認定。嘉義縣衛生局已針對相關影片啟動調查，將進一步釐清是否涉及違法。面對外界批評，「可以可以地瓜球」已將涉事影片下架，負責人也親自錄製影片致歉，表示當初拍攝時沒有想太多，單純只是想以「搞笑」方式製造影片效果，沒想到會引發民眾反彈。負責人強調，發現爭議後已立即下架影片，未來拍攝內容會更加注意相關議題，重新檢視影片主題及內容，上傳前也會再次審視是否妥當，並對外界指教表達歉意。