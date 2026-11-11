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美股週三（11日）開盤後，備受矚目的輝達在連續幾天下跌後出現反彈，加上雲端業者CoreWeave受到財報亮眼激勵，開盤大漲超過14％，帶動科技股強勢上攻。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌25.58點或0.05％；標普500指數上漲60.64點或0.81％；那斯達克指數上漲295.807點或1.18％；費城半導體指數上漲326.50點或3.37％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲3.73％、輝達上漲2.53％、特斯拉上漲2.08％、SpaceX下跌1.32％。記憶體類股方面，美光上漲6.83％、Sandisk上漲9.99％，SK海力士ADR股價上漲6.60％。根據《CNBC》報導，受到黃仁勳婚外情風波影響，輝達股價在本周前兩個交易日下跌了將近10％，今日終於呈現撐盤力道。輝達將在17日公布最新財報，投資人仍將密切關注輝達後續走勢。美商銀行在最新報告中指出，目前預測輝達將出現三種不同的投資情境與結果。第一種情境是衝擊受到控制，管理層能夠延續；第二種情境則是持續的不確定性將在財報公布前對股票估值造成壓力。而最後一種情境中，影響將進一步擴大，伴隨著不利的調查結果、管理層動盪或更嚴格的限制，進而需要重新評估輝達的獲利預期。分析師布蘭克（John Blank）表示，「這對輝達不是好事，對黃仁勳不是好事，對整個AI概念股而言也絕對不是好事」。摩根士丹利於週三將輝達從其「首選股票」名單中移除，對輝達的後續風險仍保持警戒。另外，市場認為美聯儲將在本月升息已是箭在弦上，貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）表示，「儘管存在一些技術面上的不確定性，但高於預期的通膨水準，仍將使聯準會對通膨改善進展持續乏力的狀況感到不滿。因此，在12月調升聯邦基金基準利率，是我們與市場共識的基本情境。現在的問題更多在於升幅究竟會有多少」。